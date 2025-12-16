본문 바로가기
구미교육지원청, 2025 서로를 잇는 문화예술체험

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.16 17:03

가족 간 소통·공감의 장 마련

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 14일 영남대학교 천마아트센터에서 관내 초·중·고 학생 및 보호자 80명이 참여한 가운데 가족과 함께하는 따뜻한 연말 문화공연 나들이를 운영했다.


이번 행사는 다양한 배경을 가진 가족들이 함께 문화예술 공연을 관람하며 서로에 대한 이해와 공동체적 유대감을 높일 수 있도록 마련된 것으로, 특히 이주 배경 가정을 비롯한 모든 가족이 참여할 수 있는 문화예술체험으로 운영해 그 의미를 더했다.

영남대학교 천마아트센터에서 관내 초·중·고 학생 및 보호자 80명이 참여한 가운데 가족과 함께하는 따뜻한 연말 문화공연 나들이」를 운영했다./구미교육지원청 제공

참가자들은 연말 대표 공연인 '2025 크리스마스 칸타타'를 관람하며 예술적 감수성을 키우는 시간을 가졌으며 공연 후 가족과 함께하는 크리스마스 케이크 나눔, 저녁 식사 등의 프로그램을 통해 따뜻한 정서를 교류하는 시간을 보냈다.

구미교육지원청은 이번 문화예술체험을 통해 가족 간의 소통과 공감을 넓히고 학생들의 바른 인성을 기르는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.


또한 다양한 문화적 배경을 이해하고 포용하는 의식을 높이며 각 가정의 문화예술 경험 접근성을 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있다.


민병도 구미교육지원청 교육장은 "가족이 함께 문화예술을 경험하는 순간은 학생들의 정서 발달뿐 아니라 서로에 대한 깊은 이해를 형성하는 데 큰 도움이 된다"며 "앞으로도 지역 내 모든 가정이 문화예술을 통해 연결될 수 있는 다양한 프로그램을 지속해서 제공하겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
