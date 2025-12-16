본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경북도청 공무원노조 위원장에 김규홍 당선…사무총장은 김세민

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.16 15:25

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북도청공무원노동조합 선거관리위원회는 16일 노동조합위원장선거 당선인 공고를 통해 제12기 경북도청공무원노동조합 위원장에 김규홍, 사무총장에 김세민 후보가 선출되었다고 밝혔다.


김규홍-김세민 당선자는 지난 15일 실시된 제12기 경북도청공무원노동조합 위원장 선거에 단독 출마해 유권자 1863명 중 1088명(58.4%)이 참여한 투표에서 1006표(92.5%)의 찬성표를 얻어 최종 당선됐다.

김규홍 경북도청 노조위원장 당선자(왼쪽)와 김세민 노조 사무총장 당선자가 당선증을 들고 화이팅을 외치고 있다.

김규홍 경북도청 노조위원장 당선자(왼쪽)와 김세민 노조 사무총장 당선자가 당선증을 들고 화이팅을 외치고 있다.

AD
원본보기 아이콘

김규홍 위원장 당선자는 당선 소감을 통해 "'든든한 노조, 깨어있는 노조, 행동하는 노조'가 될 수 있도록 늘 낮은 자세로 조합원과 소통하겠으며, 합리적인 노사관계 속에서 조합원의 권익을 지키고, 안전하고 공정한 근무 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김규홍-김세민 당선자는 제11기 경북도청공무원노동조합에서 사무총장과 사무차장을 각각 역임했으며, 앞으로 2년동안 제12기 경북도청공무원노동조합을 이끌게 된다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

韓청년 10명 중 3명은 '번아웃' 겪었다

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

새로운 이슈 보기