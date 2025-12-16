대한상의, 與지도부와 간담회…전기요금 차등제 등 건의(종합)

상의회관서 '지역발전' 주제 간담회

대한상공회의소 회장단은 16일 더불어민주당 지도부와 지역 발전을 주제로 한 정책 간담회를 하며 지역별 전기요금 차등제, 저탄소 철강특구 지원, 태양광 생산세액공제 등의 필요성을 강조했다.

16일 서울 중구 상의회관에서 열린 대한상공회의소-더불어민주당 정책 간담회에서 최태원 대한상의 회장이 인사말을 하고 있다. 대한상공회의소

대한상의는 이날 서울 중구 상의회관 챔버라운지에서 정청래 민주당 대표와 정책 지도부를 초청해 간담회를 열고 이 같은 건의 사항을 전달했다.

간담회는 정 대표가 취임한 후 지난 9월 이뤄진 회동 이후 3개월 만에 마련됐다. 지난 9월에는 경제 전 분야에 걸쳐 기업의 다양한 건의 과제를 다뤘다면, 이번에는 보다 깊이 있는 공감대를 형성하고 해법을 모색하기 위해 '지역발전'을 주제로 선정해 토론하는 형태로 진행됐다. 그간 지역발전을 위해 수많은 정책이 시행됐지만, 근본적 해법은 여전히 오리무중인 상태다. 최근에는 지역산업 위기와 인구유출 등 문제가 심화되고 있다. 이에 정치권과 경제계가 함께 해결방안을 모색해보자는 취지로 간담회 주제를 정했다.

간담회에서는 분산에너지법에 대한 의견 교환도 있었던 것으로 알려졌다. 분산에너지법은 지역별 전기요금 차등제의 근거 규정을 마련한 법이다. 이와 관련해 정 대표는 법 시행을 위한 세부 방안 연구용역이 마무리되면 지역별 차등 요금제 적용 방안을 적극 검토하겠다고 밝혔다.

지난달 말 국회 본회의를 통과한 K-스틸법과 관련해 저탄소 철강특구를 지원해달라는 이야기도 나왔다. 이어 태양광 등 재생에너지 경쟁력을 강화하기 위한 생산세액공제 도입, 재생에너지자립도시특별법 통과 등도 재계는 요구했다.

이날 간담회에 민주당 측에서는 정 대표를 비롯해 서삼석 최고위원, 한정애 정책위의장, 김원이 산자중기위 간사, 김주영 기후에너지환경노동위 간사, 정일영 기재위 의원, 권 대변인, 김영환 당대표 정무실장 등이 참석했다.

경제계에서는 최태원 대한상의 회장과 양재생 부산상의 회장, 정태희 대전상의 회장, 이형희 SK 부회장, 우기홍 대한항공 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 박승희 삼성전자 사장, 금종한 한화 사장, 허민회 CJ 사장, 김동욱 현대자동차 부사장, 박준성 LG 부사장, 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장, 양원준 포스코홀딩스 부사장, 류근찬 HD현대 부사장, 김성원 GS E&R 대표이사, 임형섭 신세계푸드 대표이사 등이 자리했다.

최 회장은 "지역 발전은 포기할 수 없는 일이기에 그동안 정부 차원에서 다양한 정책을 추진해 왔고, 근본적 문제가 해결되지 않더라도 지속적인 노력을 하고 있다"고 말했다. 그러면서 "이 자리에서 한 방에 해결책이 나오지는 않겠지만 오늘을 계기로 대화와 논의를 계속한다면 긍정적인 방안이 모색되지 않을까 생각한다"고 강조했다.

정 대표는 "지역 소멸, 인구 감소 위기 속에 국가 균형 발전을 위해 기업이 어디에 가서 공장을 짓고 활동하는지는 대단히 중요한 사안"이라며 "균형 발전의 여건을 조성하는 데 함께 머리를 맞댔으면 좋겠다"고 말했다.





