본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

공무원연맹, 경사노위에 '상설위' 설치 제안

김민진기자

입력2025.12.16 09:55

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정치기본권 회복 등 현안 논의…검토 약속

공무원노동조합연맹(공무원연맹)이 경제사회노동위원회에 공무원 노사관계 현안을 다룰 상설위원회 설치를 제안했다.


공무원연맹은 15일 경사노위 대회의실에서 정책간담회를 열고 공직사회 현안 해결을 위한 지속적인 사회적 대화 기구의 필요성을 제기했다고 16일 밝혔다. 간담회에는 신동근 위원장 등 공무원연맹 제6대 임원진과 가맹노동조합 위원장들이 참석했다.

신동근 공무원연맹 위원장(오른쪽)이 15일 새로 취임한 김지형 경사노위 위원장에게 공직사회 현안에 귀 기울이고, 열심히 뛰어달라는 의미에서 운동화를 선물했다. 공무원연맹 제공.

신동근 공무원연맹 위원장(오른쪽)이 15일 새로 취임한 김지형 경사노위 위원장에게 공직사회 현안에 귀 기울이고, 열심히 뛰어달라는 의미에서 운동화를 선물했다. 공무원연맹 제공.

AD
원본보기 아이콘

신동근 위원장은 새로 취임한 김지형 경사노위 위원장을 만나 취임을 축하하고 "공직사회 현안의 실질적 해결을 모색하기 위해서는 지속적인 사회적 대화가 필요하다"며 '공무원노사관계위원회'를 상설 기구로 설치할 것을 제안했다.

신 위원장은 "공무원연맹이 지난 경사노위 활동에 적극 참여해 '공무원근무시간면제(타임오프) 제도 법제화' 등의 성과를 거둔 바 있다"며 "공무원 정치기본권 회복, 소득공백 없는 공무원 65세 정년 보장, 공무원보수위 법제화 등 공직사회 현안 해결을 위한 지속적인 대화 기구가 필요하다"고 강조했다.


김지형 위원장은 "공무원 정치기본권 보장 등 공직사회 현안의 해결을 위해서는 지속적인 사회적 대화가 중요하다는 의견에 공감한다"며 "경사노위에 공무원노사관계위원회 상설 설치에 대해 검토하겠다"고 약속했다. 또한 지난 경사노위 공무원노사관계위원회 및 공무원 근무시간 면제 심의위원회 운영에 적극적으로 참여해 준 공무원연맹의 역할에 감사를 표했다.


한편 이날 간담회를 마치고 공무원연맹은 공직사회 현안에 귀 기울이고 국민 공감대 형성 등 사회적 대화에 열심히 뛰어달라는 의미에서 경사노위 위원장에게 운동화를 전달했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기