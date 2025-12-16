정부, 초혁신경제 15대 프로젝트 완결…'초전도체·바이오·디지털헬스·K-콘텐츠' 대규모 투자

고온초전도자석 개발 등 300억원↑ 투입

바이오 임상 3상 특화펀드 1500억원 조성

정부가 초혁신경제 전환을 목표로 추진해 온 '초혁신경제 15대 선도 프로젝트'의 마지막 추진계획을 확정했다. 산업경쟁력 확보를 위한 인프라 투자와 기술 개발이 핵심이다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 16일 산업경쟁력강화 관계장관회의 겸 성장전략 태스크포스(TF)를 열고 초전도체, K-바이오 글로벌 상업화, K-디지털헬스케어, K-콘텐츠 등 4개 과제에 대한 추진계획을 발표했다. 이번 4차 발표로 정부는 지난해 8월 '새정부 경제성장전략'을 통해 제시한 초혁신경제 15대 프로젝트, 총 20개 과제에 대한 추진계획을 모두 마련했다. 정부는 ▲지난 9월 1차로 전력반도체, LNG화물창, 그래핀, 특수탄소강, K-식품 ▲지난 10월 2차로 스마트 농·수산업, 초고해상도 위성 개발·활용, AI(인공지능) 바이오 오픈생태계 구축, K-뷰티 ▲지난 11월 3차로 차세대 태양광·전력망, 해상풍력·HVDC(초고압직류송전), 그린수소·SMR(소형모듈원전) 등을 발표했었다.

정부는 초전도체 분야의 핵심 과제로는 2030년까지 고온초전도자석 실용화를 통해 의료·에너지·교통 등 핵심 산업에서 산업 혁신을 달성한다는 목표를 제시했다. 고온초전도자석은 저온초전도(-268도)보다 높은 온도(-196도)에서 초전도현상이 발생해 냉각비용, 크기 및 무게는 줄고, 고자기장 확보를 높이는 데 유리하다.

이를 위해 고온초전도자석 실용화 기술개발에 신규예산 80억원을 투입하고, 고온초전도마그넷 기술개발 93억원, 핵융합로용 고온초전도 도체 기술개발 22억원, 초전도 도체 시험설비 구축 120억원 등 총 300억원 이상이 반영됐다. 정부는 극저온 등 극한 환경에서의 초전도 도체 시험설비 인프라 구축을 위해 내년 시험동을 건설하고, 2028년 시운전을 목표로 했다.

K-바이오 글로벌 상업화 지원 과제로는 2030년까지 바이오의약품 수출을 지난해(58억달러) 대비 두배인 116억달러로 확대하고, 블록버스터 신약 3건을 창출할 계획이다. 또 글로벌 임상시험 국가 순위를 6위에서 3위로 끌어올린다는 목표다.

이를 위해 1조원 규모의 메가펀드 조성을 추진한다. 내년 예산에서는 임상 3상 특화펀드 총 1500억원 중 정부 출자금 600억원을 반영하고, K-글로벌 백신펀드 200억원, 인력 확보를 위해 의사과학자 도약 프로그램 96억원, 구조기반 AI 신약개발 24억원, K-바이오헬스 글로벌 진출 지원 245억원 등이 신규 또는 확대했다.

K-디지털헬스케어 분야에서는 2030년까지 해외 거점을 활용한 수출 성공모델을 확산시키는 것이 목표다. 기존 ICT(정보통신기술) 기반 의료시스템 해외 진출 지원을 확대하고 신규 수출 모델을 병행 추진한다. ICT 기반 의료시스템 수출 지원 예산을 올해 25억원에서 내년 55억원으로 30억원 확대하고, 해외 인수 병원 등을 활용한 실증·인허가·수출 연계 지원을 강화한다. 해외환자 원격협진 외 비대면 진료 활성화를 위해 4억원을 신규 편성해 통합플랫폼 구축에 나선다.

K-콘텐츠 분야에서는 산업 성장 기반과 글로벌 진출을 동시에 강화한다. 정부는 내년 K-콘텐츠펀드 출자에 4300억원을 투입해 대형 IP 확보 등을 지원하고, K-컬쳐 글로벌스타트업 육성에 93억원, AI 특화 콘텐츠 아카데미, 장르별 인력양성을 위해 325억원을 신규 지원한다. 또 해외진출 재외문화원 연계 K-콘텐츠 진출 지원을 위해 79억원을 투자한다.

정부는 이번 발표한 4개 과제를 포함한 초혁신경제 프로젝트 전반에 대해 재정·세제·금융·인력·규제 개선을 묶은 패키지 지원을 통해 2030년까지 잠재성장률 반등을 도모한다는 계획이다. 정부는 "인구구조 변화와 투자 위축, 생산성 둔화로 잠재성장률 하락이 우려되는 가운데, 향후 5년을 '골든타임'으로 설정하고 초혁신기술과 글로벌 시장 선점을 통해 선도형 경제로 전환하겠다"고 밝혔다.





