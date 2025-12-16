[날씨]낮 최고기온 14도…서울 미세먼지 '나쁨'

화요일인 16일 추위가 누그러져 다소 포근한 날씨를 보이겠다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내가 미세먼지로 뿌옇다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 2.5도, 인천 4.2도, 수원 2.2도, 춘천 -0.4도, 강릉 5.3도, 청주 3.0도, 대전 1.7도, 전주 3.8도, 광주 2.5도, 제주 7.4도, 대구 -1.9도, 부산 3.2도, 울산 1.2도, 창원 1.9도 등이다. 낮 기온은 4∼14도로 예보됐다.

서울·경기 남부의 미세먼지 농도는 '나쁨' 수준을 보이겠다. 인천·경기 북부·충남은 저녁부터, 대전·세종·충북도 밤에 대기질이 좋지 않겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



