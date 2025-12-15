권봉수·양경애 구리시의원, 경기북부시군의장협의회서 우수의원 표창 수상

경기 구리시의회 권봉수·양경애 의원이 15일 연천군 임진강 자연센터에서 경기도북부시군의장협의회 주최로 열린 '제11회 의정활동 우수의원 표창수여식'에서 각각 '의정활동부문', '지역경제활성화부문' 표창을 수상했다.

구리시의회 권봉수 의원이 15일 연천군 임진강 자연센터에서 경기도북부시군의장협의회 주최로 열린 '제11회 의정활동 우수의원 표창수여식'에서 '의정활동부문' 표창을 수상하고 있다. 구리시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

의욕적인 의정활동으로 지역발전에 공헌한 의원을 포상해 지방자치 발전에 기여하고 믿을 수 있는 사회를 만들어 가고자 경기도 북부 지역 기초의회 의원을 대상으로 진행된 이번 시상식은 ▶주민참여소통분야 ▶지역현안해결분야 ▶의정활동분야 ▶공약실천분야 ▶지역경제활성화분야 ▶행정개선분야 ▶의정활동개선분야 ▶행정감사분야 ▶예산절감분야 ▶의정연구발전분야 등 10개 부문으로 표창 수여식을 진행했다.

권봉수·양경애 의원은 효율적인 예·결산 심의 활동, 적극적인 원내 의정활동 수행, 구리시민의 삶의 질 향상을 위한 정책 제안 및 봉사활동 등으로 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 표창을 수상하게 됐다.

권봉수 의원은 "이번 시상식에서 의정활동부문 표창을 수상하게 되어 기쁘고 감사하다"며 "앞으로도 시민분들의 귀중한 세금이 적재적소에 잘 쓰일 수 있도록 집행부의 현안사업들을 꼼꼼히 살피며 시의원으로서의 역할에 최선을 다하겠다"고 했다.

구리시의회 양경애 의원이 15일 연천군 임진강 자연센터에서 경기도북부시군의장협의회 주최로 열린 '제11회 의정활동 우수의원 표창수여식'에서 '지역경제활성화부문' 표창을 수상하고 있다. 구리시의회 제공 원본보기 아이콘

양경애 의원은 "의정활동 우수의원 시상식에서 이런 귀한 상을 받게 되어 감사하다"며 "시민 한분 한분의 목소리에 귀 기울이고 더 많이 소통하며 시민에게 꼭 필요한 정책이 마련할 수 있도록 집행부와 협치하며 지역사회에 한 걸음 더 가까이 다가가는 의원이 되도록 노력하겠다"고 했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>