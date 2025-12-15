본문 바로가기
장흥군 농업인대학, 농촌진흥청 운영 평가 ‘최우수’

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.12.15 15:36

시계아이콘00분 18초 소요
전남 장흥군이 농촌진흥청 주관 '2025년 농업인대학 운영 우수기관 발표 경진대회'에서 최우수상을 받았다.

전남 장흥군이 2025년 으로 선정됐다. 장흥군 제공



15일 장흥군에 따르면 이번 경진대회는 전국 150개 시·군 농촌진흥기관을 대상으로 자체평가와 역량평가, 중앙평가를 거쳐 학습자 요구분석, 과정 운영, 평가·사후관리 등을 종합 평가해 수상 기관을 선정했다.


장흥군 농업인대학은 스마트농업과 경영·마케팅 등 2개 과정을 운영하며, 실무 중심 교육과 현장 견학, 조별 실습 등 참여형 프로그램을 추진했다. AI 기반 디지털 리터러시 교육과 자체 강사 양성, 교육 성과 평가·환류 체계도 높은 평가를 받았다.

장흥군 농업인대학은 2007년 개설 이후 올해까지 1187명의 졸업생을 배출했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
