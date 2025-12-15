"진상 규명·재발 방지"…12·29 제주항공 참사 1주기 전국서 추모행사

20일 서울 보신각서 시민추모대회

22일부터 일주일간 분향소 마련

"항철위 독립성·전문성 부족해"

15일 오후 광주 동구 전일빌딩245에서 열린 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 언론간담회에서 김유진 유가족 대표가 발언하고 있다. 민찬기 기자 AD 원본보기 아이콘

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기를 맞아 유가족을 위로하고 진상규명, 사고 재발 방지를 추모식이 거행된다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 15일 광주 동구 전일빌딩245에서 언론간담회를 열고 '기억하라 12·29, 막을 수 있었다. 살릴 수 있었다. 밝힐 수 있다'를 주제로 오는 20일부터 무안국제공항, 광주, 서울 등에서 추모행사를 개최한다고 밝혔다.

오는 20일에는 서울 종로구 보신각 앞에서 유가족과 시민들이 주도하는 시민추모대회가 열린다. 22일에는 일주일간 무안국제공항과 전국에 분향소가 마련되고 재난 참사 피해자들의 권리 회복을 위한 원탁회의 형식의 토론회가 광주 동구 전일빌딩245에서 열린다.

참사 1주기 이틀 전인 27일에는 광주 동구 5·18민주광장에서 시민추모대회, 28일에는 무안국제공항에서 희생자를 추모하는 종교행사가 개최된다.

또 22∼28일 무안국제공항 내 국민들이 참여할 수 있는 공항 순례길 프로그램이 운영되며 공항 곳곳에 참사 당시를 기록한 사진 등이 전시된다.

참사 1주기 당일인 29일 국토교통부와 유가족협의회가 주관한 추모식이 무안국제공항 2층에서 열린다.

유가족들은 이날 간담회에서 참사 발생 1년이 다 되도록 진실이 밝혀지지 않았다며 조속한 진상규명을 촉구했다.

김유진 유가족협의회 대표는 "참사가 발생한 지 1년이 다 됐지만 여전히 CVR(조종실음성기록장치), FDR(비행기록장치), 관제 기록 등 핵심 증거가 공개되지 않은 채 시간만 흘러가고 있다"며 "참사가 조용히 정리되고 잊히지 않도록 결과가 아니라 과정이 어떻게 진행되고 있는지 끝까지 관심을 가져주길 바란다"고 말했다.

유가족협의회 법률지원단 김성진 변호사도 "항공철도조사위원회는 국토교통부에 종속돼 독립성이 결여됐으며, 조종사 과실을 단정하는 듯한 중간 발표 등 전문성도 부족한 상황이다"며 "특별법이 제정됐음에도 유가족이 요구하는 블랙박스 원본 데이터, 관제탑 교신 기록 공개는 거부되고 있다"고 설명했다.

한편 제주항공 참사 조사기구인 항공철도사고조사위원회를 기존 국토교통부 산하에서 국무총리실로 이관하는 항공철도사고조사법 일부개정안이 지난 10일 여야 합의로 상임위를 통과했다.

유가족들은 항철위가 항공·철도 정책을 담당하는 국토부의 지휘·감독을 받는 구조적 특성 때문에 조사 중립성과 독립성을 확보하기 어렵다며 국토부로부터 독립해야 한다고 주장해왔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>