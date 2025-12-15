경찰이 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 첫 강제수사에 착수한 15일 국회 의원회관 내 전재수 전 해양수산부 장관 사무실로 경찰 관계자들이 들어가고 있다.
[포토] 경찰, 통일교 의혹 전재수 의원실 압수수색 ‘2시간 지연’
2025년 12월 15일(월)
