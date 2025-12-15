본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부림복지마트, 라면 50박스 오동동에 기탁 … 나눔 실천

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.15 14:52

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원특례시 마산합포구 오동동은 15일 부림복지마트가 연말을 맞아 생활이 어려운 주민들을 위해 오동동행정복지센터에 라면 50박스를 기탁했다고 밝혔다.

부림복지마트_오동동복지센터에 라면 기탁.

부림복지마트_오동동복지센터에 라면 기탁.

AD
원본보기 아이콘

이번 기탁은 부림복지마트가 지역사회의 따뜻한 온정을 나누고자 마련한 것으로, 기탁된 라면은 복지 사각지대에 있는 저소득층 및 취약계층 주민들에게 제공될 예정이다. 기탁 물품은 각 가정의 필요에 맞춰 오는 연말까지 배분될 계획이다.


부림복지마트는 2020년부터 매년 지역사회를 위한 후원 활동에 앞장서며, 이웃과 함께하는 따뜻한 나눔의 문화를 조성하는 데 기여하고 있다.

박수원 부림복지마트 대표는 "모두가 즐겁고 따뜻한 연말이 되길 바라는 마음에서 이번 나눔을 준비했다. 작은 정성이지만 주민들에게 도움이 되기를 바란다"고 전했다.


조일용 오동동장은 "부림복지마트의 따뜻한 나눔 실천에 깊이 감사드린다"며 "오동동민이 따뜻하고 행복한 연말을 보낼 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

새로운 이슈 보기