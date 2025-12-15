본문 바로가기
경남교육감 선거 보수·중도 단일화연대, 1차 여론조사 4인 압축

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.15 14:53

'보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대'가 1차 여론조사 결과를 바탕으로 내년 교육감 선거 출마 예정 후보군을 4명으로 압축했다.


단일화연대는 지난 12일 창원컨벤션센터(CECO)에서 1차 여론조사 결과 및 상위 4명을 발표했다.

이군현 전 국회의원 제외 총 7명의 후보가 참여한 여론조사에선 ▲권순기 전 경상국립대 총장 ▲김상권 전 경남교육청 교육국장 ▲김영곤 전 교육부 차관보 ▲최병헌 전 경남교육청 학교정책국장이 1차 컷오프를 통과했다.


권진택 전 경남과학기술대 총장, 김승오 전 청와대 교육행정관, 최해범 전 국립창원대 총장은 고배를 마셨다.


최병헌 전 경남교육청 학교정책국장(왼쪽부터), 김영곤 전 교육부 차관보, 김상권 전 경남교육청 교육국장, 권순기 전 경상국립대 총장이 1차 여론조사 컷오프 통과 후 환호하고 있다. 보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대 제공

최병헌 전 경남교육청 학교정책국장(왼쪽부터), 김영곤 전 교육부 차관보, 김상권 전 경남교육청 교육국장, 권순기 전 경상국립대 총장이 1차 여론조사 컷오프 통과 후 환호하고 있다. 보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대 제공

중앙선거여론조사심의위원회에 따르면 이번 여론조사는 조사기관 미디어토마토와 여론조사공정이 지난 10일부터 11일까지 경남지역 만 18세 남녀를 대상으로 무선전화번호와 휴대전화 조사를 수행했다.

표본크기는 미디어토마토가 1352명, 여론조사공정이 1201명, 표본오차는 95％ 신뢰수준에 ±2.7%P, ±2.8%P로 각각 확인됐다.


미디어토마토, 여론조사공정 순 여론조사 결과, 권순기 경상국립대 총장이 14.21%, 14.43%로 총 28.64%의 지지율로 1위를 기록했다.


김상권 전 도 교육청 교육국장은 10.77％, 11.13％로 총 21.90％, 김영곤 전 교육부 차관보는 9.49％, 7.48％로 총 16.97％, 최병헌 전 도 교육청 학교정책국장은 8.23％, 7.82％로 총 16.05％의 지지를 받았다.


단일화연대는 2차 여론조사는 내년 1월 8일과 9일에 시행하기로 했다.


다만 2차 여론조사 전에 유튜브를 활용한 출마예정자 토론회를 열 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

