허성무의원, 더불어민주당 ' 국정감사 우수의원 ' 2년 연속 선정

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 허성무 국회의원( 창원 성산구 ) 이 15일 '2025년 더불어민주당 국정감사 우수의원상'을 수상하며, 2년 연속 우수의원으로 선정됐다.

더불어민주당은 매년 국감활동 보고서, 언론 보도 실적, 다면평가, 출결 사항, 정책자료집 등 다양한 국정감사 활동 성과를 기준으로 국정감사 우수의원을 선정하고 있다.

허성무 의원은 올해 국정감사에서 △ 한국 GM의 내수 외면 문제 △ 창원 국가산업단지 '방산 국가첨단전략특화단지' 지정 △ 고성 기회발전특구, SK 오션플랜트 먹튀 논란 △ 중형조선사 RG 예산 확대 △ 지역혁신펀드 투자금의 수도권 집중 문제 △ 국가산업단지 산업재해 대책 등 지역균형발전과 창원 성산구 산업 도약을 위한 핵심 현안을 집중적으로 질의했다.

이 밖에도 △ 카카오모빌리티 대리운전 시장 독점 문제 △강원랜드 콤프깡 △소상공인 정책자금 먹튀 △한국 인재 유출 △해외 특허 분쟁 대응 예산 축소로 인한 중소·중견기업 피해 가능성 등을 집중적으로 지적하며 제도 개선을 촉구했다.

허성무 의원은 'MASGA 프로젝트와 한국 조선산업의 전략적 대응', '수소 군사장비·무기체계 개발 필요성과 창원 중심의 한국형 방위산업 특화단지 조성 전략' 등 정책자료집 2권을 발간해, 미국의 해양패권 전략에 대응하는 'K-Ship 2035' 전략과 수소 기반 방산 현대화 방안을 제시했으며, 이러한 정책 성과가 국정감사 우수의원상 2년 연속 선정으로 이어졌다.

이 같은 국정감사 활동은 지역 현안에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 국가 산업정책 전반을 아우르는 정책 질의였다는 평가를 받았으며, 현장의 문제를 제도 개선과 정책 대안으로 연결한 점에서 높은 평가를 받았다.

허성무 의원은 "이번 수상은 개인의 성과라기보다 창원과 산업 현장의 목소리를 국회에 충실히 전달한 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 지역균형발전과 산업 경쟁력 강화, 중소기업과 소상공인이 체감할 수 있는 정책 마련에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자



