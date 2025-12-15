신안 섬 겨울꽃 축제 개막…'애기동백꽃 보러 오세요'

4천만 송이 애기동백 향연

신안 압해 분재공원에 눈이 쌓여 애기동백꽃의 절경이 더욱 살아나고 있다. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군이 한겨울에도 붉게 피어난 애기동백꽃으로 관광객을 맞이한다.

군은 오는 19일부터 내년 1월 18일까지 압해읍 1004섬 분재정원에서 '섬 겨울꽃 축제'를 개최한다고 밝혔다.

현재 3km에 이르는 애기동백 숲길에는 2만 그루의 애기동백나무가 이미 활짝 피어 정원을 붉게 물들이고 있으며, 축제 기간 동안 약 4천만 송이의 애기동백꽃이 절정을 이룰 것으로 전망된다. 관람객들은 한겨울에도 화사한 꽃길을 거닐며 이색적인 자연 풍경을 감상할 수 있다.

축제장에는 전망대 포토존과 천사날개 포토존 등 다양한 촬영 명소가 마련되며, '소원지 쓰기', 내년 해당화 개화 시기에 맞춰 발송되는 '나만의 애기동백 엽서 쓰기' 등 참여형 체험 프로그램도 운영된다.

또한 분재정원 내 저녁노을미술관에서는 전문 작가들의 동백 작품 전시가 진행되고, 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 동백 그림 그리기 체험도 함께 마련돼 문화·예술적 즐거움을 더한다.

군 관계자는 "매서운 겨울 추위를 이겨내고 피어난 4천만 송이 애기동백꽃의 장관을 직접 체험하며 특별한 겨울 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

한편 5천만 평 규모의 다도해 바다 정원을 조망할 수 있는 1004섬 분재정원은 미술관과 박물관, 분재원, 수목원, 산림욕장 등을 갖춘 복합 관광지로, 20억 원 상당의 명품 분재가 전시돼 연간 20만 명 이상이 찾는 신안의 대표 명소로 자리 잡고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>