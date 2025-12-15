익산시, 16~28일 '어린이 제작 그림책' 전시

전북 익산시가 오는 16~28일 수도산그림책숲도서관에서 '어린이 그림책 작가 양성 프로그램'에 참여한 어린이들의 작품 전시회를 연다.

15일 시에 따르면 이번 전시는 20주 동안의 창작 과정을 거쳐 어린이들이 직접 기획하고 글과 그림을 완성한 그림책 10권을 선보인다.

'어린이 그림책 작가 양성 프로그램'은 익산시 교육발전특구 사업의 하나로 운영된 창작 교육 프로그램이다. 초등 3~6학년 어린이들이 스스로 이야기를 만들고 그림으로 표현하는 과정을 통해 자신만의 그림책을 완성하도록 지원했다.

프로그램은 그림책 작가 김혜경의 지도로 진행됐으며, 이야기 구성부터 캐릭터 디자인, 더미북 제작까지 실습 중심의 수업으로 운영됐다.

전시장에서는 완성된 그림책뿐 아니라 원화와 제작 과정 사진도 함께 전시해, 아이들이 바라본 세상과 그 안에 담긴 따뜻한 이야기를 살펴볼 수 있다. 자세한 사항은 수도산그림책숲도서관으로 문의하면 된다.

시 관계자는 "아이들이 자신의 이야기를 그림책으로 완성하며 작가로 성장하는 과정을 시민들과 나누고자 전시를 마련했다"며 "앞으로도 어린이와 가족이 함께 참여할 수 있는 창작 프로그램을 꾸준히 운영하겠다"고 말했다.





