경찰, 통일교 본부·전재수 의원실 등 압수수색(종합)

임춘한기자

입력2025.12.15 09:30

수정2025.12.15 09:31

경찰이 15일 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 첫 강제수사에 착수했다.


경기 가평군 통일교 본부 일대. 연합뉴스

경기 가평군 통일교 본부 일대. 연합뉴스

경찰청 특별전담수사팀은 이날 언론 공지를 통해 "오늘 오전 9시께부터 통일교 천정궁 등 10개소에 대해 압수수색 영장을 집행하고 있다"고 밝혔다.

이번 압수수색 대상에는 통일교 본부 외에도 전재수 전 해양수산부 장관·임종선 전 더불어민주당 의원·김규환 전 미래통합당 의원 자택, 전재수 의원실, 윤영호 전 통일교 세계본부장이 수용된 서울구치소, 김건희특검 사무실 등이 포함됐다.


경찰은 통일교 회계자료 등을 확보해 자금 흐름을 추적하고, 로비에 쓰인 것으로 지목된 금품 등을 찾을 것으로 보인다.


앞서 특수본은 지난 11일 전 전 장관, 임 전 의원, 김 전 의원 등을 피의자로 입건하고 출국금지 조치했다. 이들에게는 정치자금법 위반 또는 뇌물 수수 혐의가 적용된 것으로 알려졌다.

앞서 윤 전 부장이 특검팀에 이들 3명과 함께 거명한 정치인으로 알려진 정동영 통일부 장관과 나경원 국민의힘 의원은 금품수수 내용이 적시되지는 않은 걸로 전해졌다.


금품 수수 의혹을 촉발한 윤 전 본부장도 윤영호 전 본부장도 정치자금 또는 뇌물을 불법 공여한 혐의로 피의자 입건된 것으로 알려졌다.


다만 윤 전 본부장 또한 지난 12일 국민의힘 권성동 의원 재판에 증인으로 나와 "세간에 회자되는 부분도...제 의도하고 전혀..."라며 "저는 그렇게 진술한 적이 없다"고 진술을 사실상 번복했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
