파주시, LG디스플레이서 16년 연속 후원금 3000만원 기탁 받아

이종구기자

입력2025.12.15 08:14

경기 파주시는 지난 11일 LG디스플레이로부터 관내 저소득 취약계층을 위한 후원금 3000만원을 기탁받았다고 15일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 11일 LG디스플레이로부터 관내 저소득 취약계층을 위한 후원금 3000만원을 기탁 받고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 지난 11일 LG디스플레이로부터 관내 저소득 취약계층을 위한 후원금 3000만원을 기탁 받고 있다. 파주시 제공

이날 전달식에는 김경일 파주시장을 비롯해 정상식 LG디스플레이 노동조합 위원장, 경영지원그룹장 이한구 상무 및 관계자들이 참석했다.


LG디스플레이는 2010년부터 파주시 취약계층을 위한 후원금을 전달해 왔으며, 올해로 16년 연속 이어진 나눔으로 그 의미가 더욱 깊다.

LG디스플레이 정상식 노동조합 위원장은 "임직원들이 따뜻한 마음으로 모은 성금이 취약계층을 위해 쓰여 지역사회를 더욱 따뜻하고 풍요롭게 만드는 데 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 소외계층에게 힘이 될 수 있도록 다양한 상생 활동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 말했다.


김경일 파주시장은 "매년 파주시 취약계층을 위해 다방면으로 나눔을 실천하는 LG디스플레이에 진심으로 감사드린다"며 "파주시도 취약계층 지원을 위해 더욱 노력하며 지역사회의 따뜻한 나눔 문화를 함께 만들어 나가겠다"고 전했다.


한편, 전달된 성금 3000만원은 경기사회복지공동모금회를 통해 복지사각지대 및 사례관리 발굴 대상자의 생계를 지원하는 데 쓰일 예정이다.

LG디스플레이는 교통안전 시설물 설치, 김장 나눔, 주거환경 개선, DMZ 생태 개선 등 다양한 사회 공헌사업을 실천하며 기업의 사회적 책임 실현과 환원에 앞장서고 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

