화성 궁평관광지에 '화성서해마루 유스호스텔' 20일 개관

경기도 화성시 서신면 궁평관광지에 서해 조망권을 갖춘 '화성서해마루 유스호스텔'이 20일 정식 개관한다.

유스호스텔은 궁평관광지 내 1만4580㎡의 부지에 지하 1층~지상 4층, 연면적 1만3814㎡ 규모로 지어진 청소년 수련시설이다.

화성 궁평관광지 내에 오는 20일 정식 개관하는 '화성서해마루 유스호스텔' 전경. 화성시 제공

2인실, 4인실, 6인실, 가족실 등 다양한 타입의 객실 103개를 갖춰 최대 358명까지 수용할 수 있다. 청소년은 물론 일반 시민들도 이용할 수 있다. 가족실은 원룸형과 거실형으로 구분돼 취향에 따라 선택할 수 있으며, 간단한 음식 조리도 가능하다.

객실 사용료는 9만~18만원 선이다. 대부분에서 서해를 조망할 수 있어 낙조 등 아름다운 풍경을 감상할 수 있다는 것이 시의 설명이다.

건물 1층에는 로비와 대강당, 회의실(4실), 북카페 등이 있어 회의·세미나 개최가 가능하다. 2층에는 ▲증강현실(AR)을 활용한 놀이시설, ▲스포츠체험공간 ▲게임 공간 ▲코인노래방 등의 시설을 갖췄다. 서해안을 조망할 수 있는 루프탑도 마련됐다. 이와 함께 야외 수영장, 식당, 편의점, 자가취사장, 코인세탁실 등 다양한 부대시설도 설치됐다.

시는 개관에 맞춰 13일 오후 3시부터 서해마루 유스호스텔 공식 홈페이지와 아고다, 부킹닷컴을 통해 예약을 접수한다. 화성시민은 11일 오후 3시부터 공식 홈페이지에서 우선 예약이 가능하다. 단체 예약은 유선으로 접수한다.

시는 개관을 기념해 20일부터 31일까지 객실 사용료를 20% 할인한다. 이와 별도로 화성시민 10%, 학교·청소년단체·장애인 등에게는 20% 감면 혜택도 제공한다.

앞서 시가 지난달 실시한 시범운영 기간에는 총 1531명의 방문객이 454개의 객실을 사용해 객실 판매율이 85%에 달했다. 이용객 대상 만족도 조사에서는 90% 이상이 긍정적인 반응을 보였다.

개관일인 20일에는 축하 공연, 시설 라운딩 등의 행사와 싱어송라이터인 장하은의 버스킹 공연이 열린다.

정명근 화성시장은 "서해마루는 청소년과 시민 모두가 안전하고 편안하게 머물 수 있는 새로운 휴식 공간이 될 것"이라며 "유스호스텔 개관이 화성시의 체류형 관광 인프라가 한 단계 더 도약하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



