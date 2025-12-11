본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라

김진영기자

입력2025.12.11 09:27

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11일 국내 증시가 장 초반 강보합권에서 움직이고 있다.


이날 오전 9시 10분 기준 코스피는 전일 대비 23.46포인트(0.57%) 오른 4158.46에 거래되고 있다. 앞서 지수는 28.32포인트(0.68%) 상승한 4163.32에 출발했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

개인이 913억원을 순매도할 동안 외국인과 기관이 각각 91억원, 967억원을 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 879억원을 내다 팔 동안 개인과 기관이 각각 473억원, 559억원을 사들였다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세다. 삼성전자 (2.04%), 두산에너빌리티 (1.17%), KB금융 (1.12%), 삼성바이오로직스 (1.08%), 한화에어로스페이스 (0.98%), 기아 (0.08%)가 오름세다. 반면 현대차 (-1.16%), LG에너지솔루션 (-0.91%), HD현대중공업 (-0.88%), SK하이닉스 (-0.51%)는 내림세다.


같은 시간 코스닥은 4.35포인트(0.47%) 오른 939.35에 거래되고 있다. 앞서 지수는 5.59포인트(0.60%) 오른 940.59에 출발했다. 개인이 1302억원을 매입할 동안 외국인과 기관이 각각 893억원, 224억원을 팔아치웠다.


코스닥 시총 상위권은 매도 우위다. 에코프로비엠 (-1.73%), 에코프로 (-1.71%), 에이비엘바이오 (-1.63%), 코오롱티슈진 (-1.57%), 삼천당제약 (-1.25%), HLB (-1.12%), 리가켐바이오 (-0.58%), 펩트론 (-0.36%)이 하락세다. 반면 레인보우로보틱스 (0.11%), 알테오젠 (0.11%)은 상승세다.

업종별로는 건강관리기술(+4.85%), 전기장비(+3.16%), 음료(+2.49%)가 강세다. 반면 판매업체(-0.97%), 전기제품(-0.91%), 문구류(-0.75%)는 약세다.


이날 서울 외환시장에서 달러당 원화 가치는 전일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준) 대비 5.9원 내린 1464.5원에 개장했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

전자입국신고서 '중국(대만)' 표기에 '화들짝'…"한국 이럴 수 있냐" 대만 성토

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

'보좌관 성추행' 박완주 전 의원, 대법서 징역 1년 확정

새로운 이슈 보기