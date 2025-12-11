美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라

11일 국내 증시가 장 초반 강보합권에서 움직이고 있다.

이날 오전 9시 10분 기준 코스피는 전일 대비 23.46포인트(0.57%) 오른 4158.46에 거래되고 있다. 앞서 지수는 28.32포인트(0.68%) 상승한 4163.32에 출발했다.

개인이 913억원을 순매도할 동안 외국인과 기관이 각각 91억원, 967억원을 순매수했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 879억원을 내다 팔 동안 개인과 기관이 각각 473억원, 559억원을 사들였다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 109,200 전일대비 1,200 등락률 +1.11% 거래량 6,240,322 전일가 108,000 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 KT-삼성전자, AI 무선망 기술 검증 성공…"통신 품질 개선"로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주 전 종목 시세 보기 close (2.04%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 1,600 등락률 +2.08% 거래량 1,574,313 전일가 76,800 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (1.17%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 2,000 등락률 +1.61% 거래량 203,043 전일가 124,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다외국인 매도에도 코스피 4100대 유지약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close (1.12%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,681,000 전일대비 16,000 등락률 +0.96% 거래량 15,506 전일가 1,665,000 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (1.08%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 923,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 35,373 전일가 923,000 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 공정위, LIG넥스원·현대로템 조사…방산 '빅4' 갑질 정조준 전 종목 시세 보기 close (0.98%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 124,600 전일대비 1,200 등락률 +0.97% 거래량 292,992 전일가 123,400 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 [일문일답]송호성 "하이브리드 수요 변화에 생산 유연 대응"코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (0.08%)가 오름세다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 302,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 443,775 전일가 302,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 [이주의 관.종] 애플이냐 폭스콘이냐…기로에 선 현대차 전 종목 시세 보기 close (-1.16%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 443,000 전일대비 1,500 등락률 +0.34% 거래량 56,450 전일가 441,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (-0.91%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 567,000 전일대비 4,000 등락률 -0.70% 거래량 52,671 전일가 571,000 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (-0.88%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 585,000 전일대비 2,000 등락률 -0.34% 거래량 1,217,117 전일가 587,000 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다 전 종목 시세 보기 close (-0.51%)는 내림세다.

같은 시간 코스닥은 4.35포인트(0.47%) 오른 939.35에 거래되고 있다. 앞서 지수는 5.59포인트(0.60%) 오른 940.59에 출발했다. 개인이 1302억원을 매입할 동안 외국인과 기관이 각각 893억원, 224억원을 팔아치웠다.

코스닥 시총 상위권은 매도 우위다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 177,100 전일대비 2,400 등락률 -1.34% 거래량 257,738 전일가 179,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.73%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 116,100 전일대비 700 등락률 -0.60% 거래량 1,897,948 전일가 116,800 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.71%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 202,500 전일대비 500 등락률 -0.25% 거래량 240,628 전일가 203,000 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 똑같은 종목 사도 수익이 다르네...4배 투자금을 연 4%대 금리로개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.63%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 81,800 전일대비 800 등락률 -0.97% 거래량 171,619 전일가 82,600 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (-1.57%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 238,500 전일대비 1,000 등락률 -0.42% 거래량 52,848 전일가 239,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-1.25%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,850 전일대비 150 등락률 -0.31% 거래량 108,660 전일가 49,000 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (-1.12%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 190,500 전일대비 1,600 등락률 +0.85% 거래량 91,535 전일가 188,900 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 리가켐, 루닛 전 CMO 옥찬영 박사 중개연구센터장으로 영입코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.58%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 277,500 전일대비 3,000 등락률 -1.07% 거래량 68,272 전일가 280,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close (-0.36%)이 하락세다. 반면 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 479,000 전일대비 7,500 등락률 +1.59% 거래량 143,309 전일가 471,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (0.11%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 458,250 전일대비 1,750 등락률 +0.38% 거래량 136,759 전일가 456,500 2025.12.11 10:21 기준 관련기사 똑같은 종목 사도 수익이 다르네...4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승같은 기회를 더 크게? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 부담 없이 전 종목 시세 보기 close (0.11%)은 상승세다.

업종별로는 건강관리기술(+4.85%), 전기장비(+3.16%), 음료(+2.49%)가 강세다. 반면 판매업체(-0.97%), 전기제품(-0.91%), 문구류(-0.75%)는 약세다.

이날 서울 외환시장에서 달러당 원화 가치는 전일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준) 대비 5.9원 내린 1464.5원에 개장했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



