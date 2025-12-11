김시우, LIV 골프 이적하나

미국 골프위크 활동 무대 변경 가능성 보도

이적 시 케빈 나의 아이언헤즈 팀 활약 전망

PGA 투어 통산 4승, 세계랭킹 47위 강자

김시우가 사우디아라비아 자본이 후원하는 LIV 골프로 활동 무대를 변경할 가능성이 제기됐다.

미국 골프 전문 매체 골프위크는 10일(현지시간) "김시우가 LIV 골프와 협상 막바지에 이르렀다"고 보도했다. 골프위크 외에도 스포츠일러스트레이티드(SI)와 로이터 등도 김시우의 LIV 골프 이적 가능성에 대해 일제히 전했다.

골프위크는 "김시우가 LIV 골프 이적을 마무리하면 케빈 나(미국)가 이끄는 아이언헤즈 팀에서 활약하게 될 것"이라고 예상했다. 2022년 출범한 LIV 골프에 한국 선수가 뛴 사례는 올해 장유빈이 처음이었다.

1995년생 김시우는 PGA 투어 통산 4승을 거뒀으며 현재 세계랭킹은 47위다. 2017년에는 '제5의 메이저'로 불리는 더 플레이어스 챔피언십을 제패했고, 2023년 항저우 아시안게임 단체전 금메달을 따냈다. 메이저 대회에서는 올해 PGA 챔피언십 공동 8위에 오른 것이 가장 좋은 성적이다.

김시우는 2023년 1월 소니오픈에서 PGA 투어 4승을 달성했다. 이번 시즌 30개 대회에 출전해 세 차례 톱 10에 올랐다. 올해 PGA 투어 최고 성적은 지난달 RSM 클래식 공동 4위다. 이달 초 끝난 DP월드투어 호주오픈에서는 3위로 선전했다.





