케빈 김 주한美대사대리, 북핵 수석대표와 면담…"생산적 논의"

손선희기자

입력2025.12.10 17:13

시계아이콘00분 25초 소요
케빈 김 주한미국대사대리가 10일 외교부 청사를 찾아 한국의 북핵협상 수석대표인 정연두 외교전략정보본부장과 만나 대북 정책을 논의한 것으로 알려졌다.


케빈 김 주한미국대사 대리(가운데). 연합뉴스

김 대사대리는 이날 면담 후 청사를 나서는 길에 취재진을 만나 "한미는 모든 사안에 대해 긴밀히 공조하고 있다"며 "(논의는) 매우 생산적이었다"고 말했다. 이어 "우리는 북한 관련 모든 사안에서 매우 긴밀히 협력하고 있다"고 덧붙였다.

김 대사대리는 최근 정동영 통일부 장관, 안규백 국방부 장관 등 한국 정부 고위급 인사들과 잇달아 면담을 가졌다. 일부 언론에서는 이 비공개 면담 자리에서 김 대사대리가 이재명 대통령이 '비핵화'가 아닌 '핵 없는 한반도'라는 표현을 쓴 데 대해 우려를 표했다는 보도가 나오기도 했다.


다만 김 대사대리는 '핵 없는 한반도'라는 표현에 대해 미국이 우려를 갖고 있느냐는 질문에 대해서는 별다른 답을 하지 않았다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

