강릉시, ㈜파마리서치와 1000억원 규모 투자협약 체결

이종구기자

입력2025.12.10 15:38

강릉 제5공장 신설·50명 이상
신규고용 통해 지역 경제 활력 기대

강릉시와 강원특별자치도는 10일 도청 본관 소회의실에서 바이오제약기업 ㈜파마리서치와 강릉 제5공장 신설을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.

강릉시청 전경.

강릉시청 전경.

이날 협약식에는 김홍규 강릉시장을 비롯해 김진태 강원특별자치도지사, 정상수 ㈜파마리서치 회장 등이 참석했다.


㈜파마리서치는 재생의학 기반 특허기술로 의약품·에스테틱 의료기기 및 더마코스메틱 등 다분야의 융복합 제품군을 확장해 오고 있으며, 특히 리쥬란 브랜드를 앞세워 연평균 매출성장률 30%에 이르는 고성장을 기록하고 있다.

특히 지난 2024년도에는 수출의 탑 5000만 불을 달성하는 등 지속적으로 해외시장 확대에 박차를 가하고 있으며, 이번 신설 투자로 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하여 세계적인 바이오제약 기업으로 자리매김할 계기를 마련할 것으로 기대된다.


이번 투자협약을 통해 ㈜파마리서치는 총 1000억원 이상을 투자하여 사천면 방동리 일원 3만756㎡(9300평) 부지에 연면적 2만5073.3㎡(7580평) 규모의 공장시설을 2027년 완공 목표로 조성할 계획이며 이와 함께 50명 이상을 신규 채용할 예정이다.


김홍규 강릉시장은 "㈜파마리서치의 공장 신규 투자 결정에 감사드리며, 기업이 지속적으로 성장하여 강릉을 대표하는 세계적 바이오제약사로 도약할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
