고양시, 비명·방향 인식 AI 비상벨 실증 제막식 개최

음성·방향인식 AI 비상벨과 CCTV(방향전환) 연계…전국 최초 실증 사례

고양시·진흥원·경찰·도시관리공사 협업으로 시민 체감형 안전 서비스 구현

경기 고양특례시(시장 이동환)와 고양산업진흥원(원장 한동균)이 지난 9일 밤가시마을에서 'AI 방향인식 비명 비상벨을 활용한 범죄예방 대응 시스템 실증 제막식'을 개최했다.

이동환 고양특례시장이 지난 9일 밤가시마을에서 'AI 방향인식 비명 비상벨을 활용한 범죄예방 대응 시스템 실증 제막식'에서 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 시민·기업과 함께 도시문제를 발굴·해결하는 스마트시티 리빙랩 사업의 일환으로 추진됐으며, 제막식에는 이동환 고양특례시장, 고양산업진흥원 한동균 원장, 고양도시관리공사 강승필 사장, 강찬구 일산동부경찰서장 등이 참석했다.

AI 방향인식 비명비상벨은 지난 5월 초기 기획 과정부터 고양시민 10명을 비롯해 고양 특례 시 스마트시티과·여성가족과, 고양산업진흥원, 고양도시관리공사, 일산동부경찰서, ㈜엘마인즈(주관기업)가 협업해 개발한 것으로, 음성·방향 인식 AI 비상벨과 CCTV를 연계한 전국 최초의 실증사례다.

비상벨 설치 지역은 민원 발생이 잦고 여성들의 주야간 이동량이 많은 일반 주택가 9개 구간이다. 시와 진흥원은 스마트 AI 기술이 접목된 점을 반영해 이 일대를 '스마트 가족 안심 귀갓길'로 명명했고, 일산동부경찰서에서는 로고젝터, 비상벨 안내판 설치 등을 지원했다.

기존 버튼식 비상벨은 피해자가 가해자를 피해 버튼을 누르기 쉽지 않아 위급 상황에서 빠른 대처가 어려웠으나 AI 방향인식 비명 비상벨은 "살려주세요!","사람 살려!"와 같은 비명을 AI가 인식하면 비상벨이 작동되고, 비명이 발생한 방향으로 CCTV가 즉시 회전해 관제실과 경찰의 신속한 초동 대응이 가능하다.

이동환 고양시장은 "이번 사업은 시민과 여러 기관이 힘을 모아 추진한 사업이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 시민·기업·기관과의 지속적인 협업을 통해 일상에서 체감하는 스마트시티 기술이 더욱 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



