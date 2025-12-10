본문 바로가기
가평군, ‘자라섬 대표축제’ 모집…정기대관 혜택

이종구기자

입력2025.12.10 14:22

대표축제 선정 시 사용료 30% 감면
가평군 차원의 홍보도 지원

경기 가평군이 자라섬의 축제 경쟁력을 높이고 연중 지속적인 관광객 유치를 위해 '자라섬 대표축제' 선정을 위한 공개 모집에 나섰다. 대표축제로 선정된 행사에는 자라섬 시설 사용료 30% 감면 혜택이 제공되며, 군 차원의 전방위 홍보도 지원된다.

가평군, 자라섬. 가평군 제공

대표축제 선정 절차는 △제안서 접수 △일정 협상 △심사위원회 개최(해당 시) △최종 선정 △시설 사용허가 순으로 진행된다. 심사위원회 대상은 신규 신청자, 일정이 경합되는 신청자 및 2024~2025년 대표축제 가운데 심사가 필요하다고 판단되는 행사 운영자다.


가평군은 2026년 1월 중 심사위원회를 개최해 평가 지표에 따른 심사를 진행하고, 이후 최종 결과를 발표할 예정이다.

참가를 희망하는 업체는 이달 15일부터 31일까지 가평군청 관광과 관광운영팀(군청 제2청사 4층)에 방문해 제안서를 제출하면 된다. 모집 관련 자세한 내용은 가평군청 홈페이지 내 고시·공고란에서 확인할 수 있다.


가평군 관계자는 "자라섬 대표축제 운영을 통해 자라섬의 축제 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 기여하고자 한다"며 "축제 운영자들의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
