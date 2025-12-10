휴메딕스, 연말 온정 실천…취약 계층에 겨울이불 지원

제천시장애인종합복지관 등에 이불 100채 전달

휴온스그룹 휴메딕스가 연말을 맞아 한파에 취약한 이웃을 위해 겨울이불을 전달하며 온정을 나눴다.

휴메딕스가 지난 9일 취약계층의 겨울난방을 돕기 위해 제천시장애인종합복지관에 겨울이불을 전달했다.

휴메딕스는 9일 충북 제천시장애인종합복지관과 제천시노인종합복지관을 통해 겨울이불 100채를 제천시 관내 취약계층에 기부했다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 지역의 독거어르신과 조손가정 기초수급대상자, 장애인 가족 등이 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 지원하는 취지에서 이뤄졌다.

휴메딕스는 지난 2월 두 기관과 정기후원 협약식을 맺고 매월 100만원의 복지기금을 정기 후원하는 등 꾸준히 후원 활동을 전개하고 있다. 지난 추석에는 '사랑의 쌀 기부' 행사를 진행하고 제천공장 임직원이 매분기 배식봉사활동을 전개하는 등 나눔 문화를 실천하고 있다.

강민종 휴메딕스 대표는 "기업이 지역사회와 동반 성장하기 위한 사회적 책임 활동을 지속 전개하고 있다"며 "제천시를 대표하는 기업으로서 앞으로도 더욱 꾸준한 나눔 활동을 실천해 지역발전에 이바지하겠다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



