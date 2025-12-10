본문 바로가기
신용보증기금, 삼정KPMG와 AI 기반 차세대 부실 예측 모형 개발

부애리기자

입력2025.12.10 10:21

신용보증기금이 삼정KPMG와 인공지능(AI) 기술을 적용한 차세대 부실 예측모형을 개발했다고 10일 밝혔다.


이번 모형은 거시경제 흐름과 기업의 경영상황을 종합 분석해 부실 위험을 사전에 측정하는 시스템으로, AI 기반 실시간 자동 진단 체계로 고도화된 점이 특징이다.

신보는 우선 기존 단일 모형 체계에서 벗어나 업종·규모·업력 등 기업 특성별로 모형을 세분화해 예측 정밀도를 높였다. 이에 따라 고위험·취약 기업군을 조기에 파악해 보증재원을 보다 효율적으로 배분할 수 있는 기반을 마련했다.


또한 한국은행·국가데이터처의 오픈 API를 활용해 신뢰도 높은 주요 경제지표를 자동 수집하고, 머신러닝·딥러닝 등 AI 기술로 변수 간 복잡한 상관관계를 학습하도록 설계해 예측 오차를 최소화했다.


이번 모형에는 사용자가 예측 결과의 판단 근거를 확인할 수 있도록 XAI(설명 가능 AI)도 도입됐다. 이를 통해 내부 심사와 정책 결정 과정에서 데이터 기반 의사결정의 신뢰성과 투명성이 한층 강화될 것으로 기대된다고 신보 측은 설명했다.

신보는 데이터 수집부터 모델 개발·학습·검증까지 AI 전 과정을 자동화하는 표준 운영 체계도 구축했다. 이를 기반으로 신용평가모형, 조기경보 시스템 등 주요 업무에 AI 적용을 단계적으로 확대할 계획이다.


신보 관계자는 "이번 개발은 신보의 리스크 관리체계가 AI 기반으로 본격 전환되는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 주요 시스템에 AI 도입을 확대해 보증 재원의 건전성과 중소기업 금융지원의 안정성을 함께 강화해 나가겠다"라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
