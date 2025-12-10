장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표 등 지도부가 10일 국회 본청 앞에서 더불어민주당과의 쟁점 법안 추진을 저지하기 위한 천막 농성에 돌입하고 있다. 국민의힘은 이른바 '8대 악법' 저지 시점까지 농성을 이어갈 방침이다.
[포토] 국민의힘, 8대 악법 저지를 위한 릴레이 천막농성 돌입
2025년 12월 10일(수)
