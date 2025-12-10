본문 바로가기
시흥시, 가로등 고효율 LED조명으로 100% 교체 완료

정두환기자

입력2025.12.10 09:49

조도 향상으로 시민 안전 강화…온실가스 감축 효과도

경기도 시흥시는 탄소중립 실천과 안전한 야간 도로환경 조성을 위해 관내 노후 조명시설을 고효율 LED 등기구로 100% 교체하는 사업을 완료했다고 10일 밝혔다.

시흥시가 노후 가로등을 고효율의 LED등으로 전면 교체한 오이도공원 일대 전경. 시흥시 제공

시는 앞서 시는 지난해까지 관내 노후 보안등 약 9000개를 LED 조명으로 전량 교체한 데 이어 올해에는 도로시설과가 관리하는 가로등 전량을 LED 등기구로 바꿔 시 전역의 도로 조도를 대폭 개선하고 야간 안전성을 높였다.


시는 저조도 구역을 포함한 도시 전반의 야간 도로 환경을 지속해서 점검·개선하고, 어두운 도로 환경을 개선해 도시의 안전성과 가시성을 높이는 개선 사업을 연차적으로 추진할 계획이다.

임병택 시흥시장은 "앞으로도 조명 개선 사업에 적극적으로 참여해 탄소중립 실천과 안전한 도시 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

