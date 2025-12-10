본문 바로가기
대한항공, 24~31일 제주행 마일리지 특별기 운영

오현길기자

입력2025.12.10 09:45

마일리지 사용 고객 편의성 높여

대한항공 이 성탄절과 연말을 맞아 24일부터 31일까지 김포-제주 노선에 마일리지 특별기를 운항한다고 10일 밝혔다. 특별기는 특정 시간대에 마일리지로 우선 발권이 가능하며, 28일은 운항하지 않는다.


대한항공 B787-10. 대한항공

대한항공 B787-10. 대한항공

운항 일정은 김포발 오후 6시 55분, 제주발 오후 9시 5분이다. 26·29일에는 김포발 오전 6시 50분, 제주발 오전 9시 10분 오전 일정이 추가된다.

30일에는 김포발 오전 6시 50분·제주발 오전 8시 55분, 김포발 오후 12시 20분·제주발 오후 2시 30분 일정 항공편도 추가로 운영된다. 특별기 운항 스케줄과 예약은 이날부터 대한항공 홈페이지와 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.


대한항공 관계자는 "성탄절 연휴와 연말을 앞두고 고객들의 항공편 선택의 폭을 넓히고자 수요가 높은 김포-제주 노선에 마일리지 특별기를 띄우기로 결정했다"며 "대한항공은 앞으로도 고객들이 마일리지를 더욱 다양하게 활용할 수 있는 방안을 지속적으로 늘려갈 것"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
