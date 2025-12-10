본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

동해시, 공직윤리 확립 위한 공직자 재산등록 안내 책자 제작·배부

이종구기자

입력2025.12.10 09:07

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 동해시는 수시·정기 재산변동신고를 앞두고 재산등록 의무자의 이해를 돕기 위해 공직자 재산등록 안내 책자를 제작·배부했다고 밝혔다.

공직자 재산등록 안내 책자. 동해시 제공

공직자 재산등록 안내 책자. 동해시 제공

AD
원본보기 아이콘

'공직윤리법'에 따라 공직자 및 공직유관기관은 재산등록, 재산형성과정 소명과 공직을 이용한 재산취득, 공직자의 선물신고 및 주식백지신탁 등을 통해 부정한 재산증식을 방지하고 공무집행의 공정성을 확보해야 한다.


이에 따라 동해시는 '공직윤리법'에서 정한 재산등록의무자와 함께 '동해시 공무원의 부동산 신규취득 제한에 관한 지침'에 따라 부동산 신규취득 제한 부서를 지정해 운영하고 있다. 주요 부서로는 기획예산담당관, 민원과, 회계과 등 17개 부서가 해당되며, 해당 부서에 근무하는 공직자를 대상으로 재산등록을 실시하고 있다.

이번에 제작된 '공직자 재산등록 안내서'는 재산등록 작성 요령뿐만 아니라 재산 신고 과정에서 자주 발생하는 주요 실수 사례 등을 중심으로 구성하였으며, 총 700부가 제작했다. 안내서는 부동산 관련 부서뿐 아니라 동해시시설관리공단, 동해시체육회, 동해문화관광재단, (재)북방물류산업진흥원 등 공직유관단체에도 배부할 예정이다.


동해시 관계자는 "공직자 재산등록 제도는 투명하고 청렴한 공직사회를 만드는 핵심 제도"라며 "정확한 재산등록을 지속적으로 안내하고 독려해 시민이 신뢰하는 공직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화" '오바마 멘토' 옵스펠드의 진단 "한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

"425조원 어치 금 주인은 국민" 난데없는 법 개정…"금 팔아 빚 갚으려고? 안돼"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'

새로운 이슈 보기