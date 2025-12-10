본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

삼일PwC, AI 트러스트 위원장에 최장혁 前개보위 부위원장 영입

김대현기자

입력2025.12.10 08:56

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"디지털트러스트 서비스 확장, 공공 컨설팅 강화"

최장혁 삼일PwC AI 트러스트 위원장. 삼일PwC

최장혁 삼일PwC AI 트러스트 위원장. 삼일PwC

AD
원본보기 아이콘

삼일PwC는 10일 최장혁 전 개인정보보호위원회(개보위) 부위원장을 인공지능(AI) 트러스트 위원장으로 영입했다고 밝혔다.


최장혁 위원장은 서울대 경영학과를 졸업하고 행정고시(36회) 합격 이후 30여년간 중앙정부와 지방정부에서 핵심 보직을 역임했다. 울산광역시 기획조정실장, 행정자치부 대변인, 행정안전부 전자정부국장, 인천광역시 행정부시장, 자치분권위원회 자치분권기획단장 등을 거쳐 지난 9월까지 개인정보보호위원회 부위원장을 지냈다.

삼일PwC는 최 위원장의 영입을 통해 디지털 전환 시대에 맞는 개인정보보호 등 규제 대응이나 AI 인증을 포함한 AI 관련 트러스트 서비스를 확대하고, 사이버보안 관련 사업을 강화해 나갈 계획이다. 또한 공공 및 비영리 부문의 재정 효율성 제고 사업과 함께 대기업의 지방자치단체 지역 사업 투자 확대에도 적극적으로 나설 방침이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화" '오바마 멘토' 옵스펠드의 진단 "한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

"425조원 어치 금 주인은 국민" 난데없는 법 개정…"금 팔아 빚 갚으려고? 안돼"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'

새로운 이슈 보기