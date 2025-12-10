삼일PwC, AI 트러스트 위원장에 최장혁 前개보위 부위원장 영입

"디지털트러스트 서비스 확장, 공공 컨설팅 강화"

삼일PwC는 10일 최장혁 전 개인정보보호위원회(개보위) 부위원장을 인공지능(AI) 트러스트 위원장으로 영입했다고 밝혔다.

최장혁 위원장은 서울대 경영학과를 졸업하고 행정고시(36회) 합격 이후 30여년간 중앙정부와 지방정부에서 핵심 보직을 역임했다. 울산광역시 기획조정실장, 행정자치부 대변인, 행정안전부 전자정부국장, 인천광역시 행정부시장, 자치분권위원회 자치분권기획단장 등을 거쳐 지난 9월까지 개인정보보호위원회 부위원장을 지냈다.

삼일PwC는 최 위원장의 영입을 통해 디지털 전환 시대에 맞는 개인정보보호 등 규제 대응이나 AI 인증을 포함한 AI 관련 트러스트 서비스를 확대하고, 사이버보안 관련 사업을 강화해 나갈 계획이다. 또한 공공 및 비영리 부문의 재정 효율성 제고 사업과 함께 대기업의 지방자치단체 지역 사업 투자 확대에도 적극적으로 나설 방침이다.





