태백시, '여성이 살아낸 태백의 빛과 그림자' 도자시화전 개최

여성의 삶·광부의 역사 담은 작품 전시

강원도 태백시(시장 이상호)는 여성친화도시 특화사업의 일환으로 '도자시화전-여성이 살아낸 태백의 빛과 그림자' 작품전시회를 지난 8일부터 10일까지 태백시청 로비에서 개최한다고 밝혔다.

태백시(시장 이상호)가 여성친화도시 특화사업의 일환으로 '도자시화전-여성이 살아낸 태백의 빛과 그림자' 작품전시회를 지난 8일부터 10일까지 태백시청 로비에서 개최하고 있다.

태백시 여성친화팀이 주최하고 한국문인협회 강원문인협회 및 태백지부, 한국사진작가협회 태백지부가 준비한 것으로, 도자 위에 새겨진 시와 지역의 이야기를 결합한 도자시화 작품을 시민들이 관람할 수 있도록 전시가 구성되었다.

전시 작품은 광부의 삶과 애환, 태백 여성들의 일상과 목소리, 공동체가 지켜온 희로애락 등을 도자 위에 담아내 눈으로 보는 예술을 넘어 마음으로 읽는 색다른 경험을 선사한다. 시청 로비를 갤러리로 꾸며 시민들이 작품을 자연스럽게 접할 수 있도록 한 것이 눈길을 끈다.

태백시 관계자는 "이번 도자시화전은 여성의 삶을 통해 태백이 걸어온 길을 조명하고, 지역의 문화적 가치와 정체성을 시민과 함께 공유하기 위한 자리"라며 "예술을 통해 공감과 치유의 메시지가 전해지길 바란다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



