파주시, 철도파업 대비 10일부터 비상수송대책 상황실 운영

지하철 대신 버스 이용 안내

파업 장기화 시 대체 교통수단 마련

경기 파주시는 오는 11일 경의중앙선과 KTX 등을 운영하는 한국철도노동조합의 파업과 12일 지하철 1~9호선을 운영하고 있는 서울교통공사노동조합의 파업이 연달아 예고됨에 따라 10일부터 비상수송대책 상황실을 운영해 시민 불편을 최소화할 방침이다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 2024년 12월 5일부터 11일, 7일간 진행된 철도노조 파업을 분석한 결과 광역전철인 경의중앙선은 평시 대비 출퇴근 시간대에는 90%, 평시에는 60% 수준만 운행되고 ▲케이티엑스(KTX)는 66.9% ▲일반열차는 58.5%~62.4% ▲화물열차 21.5%로 각각 운행률이 낮아질 전망이라고 밝혔다.

이에 따라 시는 최병갑 파주시 부시장 주재로 철도파업 대비 비상 대책 회의를 열고, ▲철도 운행 축소에 따른 시민 불편 요소 점검 ▲대체 교통수단 확보 방안 ▲파업 대응 홍보 전략 등을 종합적으로 논의했다.

또한 도로교통국장이 총괄하는 총괄대책반, 수송지원반 등 비상대책반을 구성해 10일부터 비상수송대책 상황실을 운영할 계획이며, 파업 기간 중 택시 운행을 독려하고 대체 교통수단인 버스 이용을 각종 홍보매체를 통해 안내하는 등 파업 대비 홍보를 강화해 시민들의 불편 및 혼잡을 최소화할 방침이다. 아울러 파업이 장기화되거나 심화될 경우 대체 교통수단을 마련해 운행할 계획이다.

천유경 도로교통국장은 "경의중앙선, 케이티엑스(KTX) 등 철도 이용 시, 해당 역에 출발시간을 문의하거나 한국철도공사 누리집 또는 지하철 정보 앱 등을 통해 출발시간을 확인할 필요가 있다"며 "파주시청 누리집과 누리 소통망(SNS) 등을 통해 파업 경과를 계속 알리는 한편 파업 장기화 등 여러 변수를 살펴 시민 불편이 최소화되도록 노력하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>