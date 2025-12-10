본문 바로가기
VC협회, '2025년 스케일업 팁스 네트워킹 데이' 성료

김대현기자

입력2025.12.10 08:33

언론사 홈 구독
올해 사업성과 공유 및 내년 정책방향 공개

한국벤처캐피탈협회(VC협회) 스케일업팁스본부는 10일 "전날 서울 강남구 라움아트센터에서 '2025년 스케일업 팁스 네트워킹 데이'를 성공적으로 개최했다"고 밝혔다.


이번 행사는 2025년 스케일업 팁스와 DCP(딥테크 챌린지 프로젝트) 사업의 운영 성과를 정리하고, 기업·운영사·정책기관 간 소통 및 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

스케일업 팁스 네트워킹 데이 참석자들이 9일 서울 강남구 라움아트센터에서 단체 기념촬영을 하고 있다. VC협회

먼저 시상식을 통해 스케일업 팁스 및 DCP 사업을 통해 탁월한 성과를 낸 우수 운영사와 기업에 중소벤처기업부 장관 표창이 수여됐다. 스케일업 팁스 부문 우수 운영사로는 엘앤에스벤처캐피탈(1기)과 캡스톤파트너스(2기)가 선정됐다.


우수 기업 부문에서는 독자적인 3D 프린터 기술을 확보한 링크솔루션과 글로벌 방산기업과의 기술검증(PoC) 성과를 낸 젠젠에이아이가 선정됐다. DCP 부문 표창은 최소 침습 수술용 시뮬레이터 분야에서 독보적인 기술력을 인정받은 엔도로보틱스가 받았다.


이어 우수 기업 부문 수상 기업들이 성과 발표를 통해 기술력과 시장성, 지원 사업을 통한 스케일업 과정을 공유했다. 또한 네트워킹 세션에서는 정책기관 및 투자 운영사들과 후속 투자 및 협력 방안을 논의했다.

이날 행사에서는 중소벤처기업부의 내년도 정책 방향도 공유됐다. 정부는 2026년부터 팁스 연구·개발(팁스, 스케일업 팁스 , 글로벌 팁스, DCP)를 기업성장 전주기 지원체계로 개편하고, 전략 분야에 대한 투자를 강화한다. 이를 위해 범부처 협업을 바탕으로 유망 기업과 기술을 발굴하고, 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 집중적으로 지원한다는 계획이다.


이준희 VC협회 부회장은 "스케일업 팁스 사업은 매년 정책 지원 규모가 확대되고 있으며 참여 기업들의 성과도 꾸준히 증가하고 있다"며 "정부 정책 방향에 발맞춰 성과 기반의 후속 지원 체계를 강화하고, 혁신 기업이 성장할 수 있는 최적의 환경을 마련하는 데 앞장서겠다"라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
