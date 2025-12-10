본문 바로가기
팝마트 코리아, 부산 삼정타워점 새 단장

최호경기자

입력2025.12.10 08:04

기존 삼정타워 매장 9→1층 이전

팝마트 코리아는 부산 삼정타워점을 기존 삼정타워 9층에서 1층으로 이전한 뒤 새 단장해 문을 열었다고 10일 밝혔다.


고객 접근성을 높이고, 보다 쾌적한 환경에서 다양한 지식재산(IP)을 경험할 수 있도록 하기 위한 취지다. 매장 면적을 확대하고, 내부 라부부 포토존도 새롭게 조성했다.

팝마트 코리아, 부산 삼정타워점 새 단장. 팝마트 코리아

팝마트 코리아, 부산 삼정타워점 새 단장. 팝마트 코리아

팝마트 코리아는 이를 기념해 제품을 구매한 고객들을 대상으로 구매 금액대별 다양한 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다. 경품은 한정 수량으로, 소진 시 행사가 종료된다.


팝마트 코리아 관계자는 "부산 삼정타워점은 수도권 외 지역의 첫 매장으로 의미가 큰 데다, 평소에도 많은 고객이 찾는 매장이기에 고객 중심적인 공간으로 만들고자 리뉴얼을 진행했다"며 "라부부, 작은별, 크라이베이비 등 팝마트의 다양한 IP 제품을 만나볼 수 있는 만큼 많은 고객이 방문해 팝마트의 매력을 경험하고, 특별한 혜택도 받아 가시길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
