팝마트 코리아, 부산 삼정타워점 새 단장

기존 삼정타워 매장 9→1층 이전

팝마트 코리아는 부산 삼정타워점을 기존 삼정타워 9층에서 1층으로 이전한 뒤 새 단장해 문을 열었다고 10일 밝혔다.

고객 접근성을 높이고, 보다 쾌적한 환경에서 다양한 지식재산(IP)을 경험할 수 있도록 하기 위한 취지다. 매장 면적을 확대하고, 내부 라부부 포토존도 새롭게 조성했다.

팝마트 코리아는 이를 기념해 제품을 구매한 고객들을 대상으로 구매 금액대별 다양한 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다. 경품은 한정 수량으로, 소진 시 행사가 종료된다.

팝마트 코리아 관계자는 "부산 삼정타워점은 수도권 외 지역의 첫 매장으로 의미가 큰 데다, 평소에도 많은 고객이 찾는 매장이기에 고객 중심적인 공간으로 만들고자 리뉴얼을 진행했다"며 "라부부, 작은별, 크라이베이비 등 팝마트의 다양한 IP 제품을 만나볼 수 있는 만큼 많은 고객이 방문해 팝마트의 매력을 경험하고, 특별한 혜택도 받아 가시길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



