“혹한기 오기 전에 따뜻한 새 보금자리”… 대구보훈청, 나라사랑 보금자리 준공

6·25, 월남전 참전유공자 위한 주거환경 개선… 민·관·군 협력 14년째 이어져

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 지난 9일 육군본부 주관으로 열린 '나라사랑 보금자리' 준공식을 갖고 참전유공자를 위한 주거환경 개선 사업이 성주군에서 완공됐다고 전했다.

'나라사랑 보금자리' 사업은 6·25전쟁과 월남전 참전용사 가운데 경제적 여건이 어려운 고령 유공자의 낡은 주택을 신축 또는 보수하는 민·관·군 협력 사업이다. 2011년 시작된 이후 전국 각지에서 꾸준히 이어져 온 대표 복지지원 프로그램으로 자리 잡았다.

이번 사업 대상은 50보병사단의 추천을 거쳐 육군본부가 최종 선정, 한국주거복지협동조합과 한국보훈복지의료공단의 후원으로 1991년에 지어진 주택을 전면 보수했다. 또 故 백선엽 장군 기념재단이 냉장고, TV 등 생활가전도 지원하며 유공자의 주거환경 개선을 도왔다.

지원 대상자인 경북 성주군 거주 월남참전유공자 류 모 씨(78)는 "고령과 질환으로 생활이 쉽지 않았는데, 노후 주택을 고쳐줘 올겨울을 따뜻하게 보낼 수 있게 됐다"며 감사의 뜻을 표했다.

김종술 대구지방보훈청장은 "참전유공자에게 새 보금자리를 마련해준 육군본부와 관계 기관에 깊이 감사드린다"며 "지역사회와의 긴밀한 연계를 통해 유공자 복지 증진에 힘쓰고, 나라를 위한 희생과 헌신에 확실히 보답하겠다"고 강조했다.





