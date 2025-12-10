성남시, 초교 4학년생 '치과주치의' 94% 참여…학부모 만족도 98%

무료 예방 진료로 아동 구강건강 챙겨

경기 성남시(시장 신상진)는 초등학교 4학년생을 대상으로 하는 치과주치의 사업의 올해 검진율이 94%로 나타났다고 10일 밝혔다.

성남시 초교 4학년생이 올바른 칫솔질에 관한 설명을 듣고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 5월 1일부터 11월 30일까지 사업 운영 결과 대상자 7263명 중 6793명(94%)이 치과주치의 진료를 받은 것으로 집계했다.

치과주치의는 영구 치아 배열이 완성되는 시기의 11세(2015년생) 아동에게 구강질환 예방 중심의 치과 진료를 지원해 충치를 예방하고 평생 치아 건강을 돕기 위해 시행하는 공공보건사업이다.

사업 대상은 성남지역 내 74곳 모든 초등학교의 4학년생과 같은 나이의 학교밖 청소년 등이다.

시는 대상자들이 집 가까운 곳에서 치과주치의 진료를 받을 수 있도록 244곳 치과와 협력 체계를 이루고 있다.

해당 치과에선 구강검진과 상담, 불소 도포 등을 무료로 해주고, 구강 상태에 따라 필요하면 치석 제거, 치아 홈 메우기(실란트), 방사선 파노라마 촬영도 지원했다.

이와 함께 칫솔질, 치실질, 바른 식습관, 불소 이용법 등 구강 보건 교육을 했다.

1인당 4만8000원 상당의 치과 진료가 무료로 이뤄졌다.

학부모들의 만족도는 높았다.

성남시가 치과주치의 진료를 받은 아동의 부모를 대상으로 모바일 앱(덴티아이경기)을 통해 만족도 조사를 한 결과 응답자 2852명 중 98%(2781명)가 '만족'이라고 답했다.

"실란트와 불소도포를 무료로 지원해 줘서 깜짝 놀랐어요", "칫솔질 방법을 친절하게 가르쳐주셔서 잘 이해할 수 있었어요", "아이가 교육 영상을 보고 이를 열심히 닦게 되어서 너무 만족스럽습니다" 등의 의견도 나왔다.

수정구보건소 관계자는 "2016년도부터 시작한 치과주치의 사업은 적기에 무료 예방 진료를 제공해 아동의 구강건강을 챙길 수 있다는 점에서 아동과 보호자 모두에게 좋은 반응을 얻고 있다"면서 "제도적 기반을 더 강화해 나가겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>