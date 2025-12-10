본문 바로가기
남양주 다산메트로3단지 영구임대주택 100호 공급

이영규기자

입력2025.12.10 07:05

시계아이콘00분 28초 소요
언론사 홈 구독
경기주택도시공사(GH)가 남양주 다산메트로3단지 영구임대주택 입주 희망자 15호와 예비 입주자 85호를 추가 모집한다.


영구임대주택은 최저소득 계층의 주거 안정을 위해 50년 이상 또는 영구적인 임대를 목적으로 공급하는 공공임대주택으로, 생계·의료급여 수급자 등에게 저렴한 임대료로 제공되는 주거지원 사업이다.

입주 자격은 모집공고일 기준 남양주시에 거주하는 무주택 가구 구성원이어야 하며, 영구임대주택 입주 자격별 소득 기준과 자산 보유 기준을 충족해야 한다.


경기도청

경기도청

입주 신청은 이달 22일부터 24일까지 남양주시 내 거주지 동 행정복지센터에서 현장 접수로 진행된다. 당첨자 발표는 내년 4월24일이며 이후 계약 관련 내용은 입주 대상자에게 개별 통보된다.


모집 관련 자세한 내용은 남양주시 및 경기주택도시공사 누리집(www.gh.or.kr)에서 모집 공고문을 확인하거나 남양주시 관할 행정복지센터 또는 다산메트로3단지 임대센터(031-510-7180)로 문의하면 된다.

김태수 경기도 주택정책과장은 "이번 추가 모집으로 주거 취약계층의 안정적인 주거 확보에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 도내 취약계층을 위한 공공임대주택 공급과 지원 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
