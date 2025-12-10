의정부 송산1동, 첨단산업생활권 대전환…산업·주거·복지 '싹' 바꾼다

[기획] 의정부시, 우리동네 정책로드맵 '송산1동편'

송산1동, 첨단 산업·주거·교통 혁신 미래 도시로 재탄생

'용현 이노시티 밸리' 고도화로 미래 성장 거점 도약 본격화

'AI 거점 복합문화센터'로 청년·신산업 유치 가속

7호선 연장·산업단지 혁신…'살기 좋아지는' 송산1동 대변화

경기 의정부시(시장 김동근)는 시민 생활과 밀접한 변화를 담은 '우리동네 정책로드맵' 송산1동편을 9일 발표하고, 송산1동이 첨단 산업과 주거, 교통이 어우러진 미래형 산업생활권으로 도약하고 있다고 밝혔다. 특히 지역 경제의 심장인 용현산업단지(용현산단) 고도화 사업이 본격화되면서 지역 전반에 활력이 돌고 있다.

의정부시, 우리동네 정책로드맵 '송산1동편'. 의정부시 제공

송산1동, 용현산업단지 고도화로 산업·정주·생활 혁신 본격화

송산1동은 지역 유일의 산업단지인 용현산업단지를 축으로 산업·정주·생활환경의 변화가 가속화되고 있다.

115개 기업, 2000여명이 근무 중인 용현산단은 2000년 조성된 이래 섬유, 조립금속, 기계장비 등 다양한 업종이 입주해 지역 산업 발전을 이끄는 견인차 역할을 해왔다. 그러나 노후화된 시설, 근로자 편의시설 부족, 문화재 규제로 인한 확장성의 한계 등으로 경쟁력이 급격히 저하됐다.

이에 시는 용현산단을 '청년과 신산업이 모이는 첨단산업 거점'으로 재편하기 위한 고도화 사업을 추진하고 있다. 변화의 첫 계기는 기업 유치였다. 시는 2023년 '클라우드 데이터센터' 유치 협약을 체결해 정보기술(IT) 산업 생태계 기반을 마련했다.

용현산업단지 전경. 의정부시 제공

특히 산단 경쟁력 약화의 가장 큰 걸림돌이었던 문화재 규제가 대폭 완화됐다. 산단 면적의 약 84%가 정문부 장군 묘 보호구역에 포함돼 건축이 제한됐으나, 2024년 7월 경기도 조례가 개정되면서 규제 제외 구역이 크게 늘어나 기업들의 투자 여건도 한층 개선될 전망이다.

근로환경도 빠르게 정비되고 있다. 구체적으로 ▲주차면수 확충(143→235면) ▲도봉산역?용현산단 통근버스 운행 ▲LED 가로등 170개 교체 ▲힐링 산책길 조성 등이 이뤄지며 산단 전반의 보행환경과 휴식 기반이 보완되고 있다.

산단 내부에서는 런치 콘서트 등 정기 버스킹과 문화 프로그램이 운영되며, 산업 중심지였던 공간이 문화와 여가가 공존하는 복합 생활권으로 변화하고 있다.

이러한 고도화 흐름을 뒷받침하기 위해 시는 산단 브랜딩도 병행하고 있다. 산업단지 관리기본계획에 '용현 이노시티 밸리(Yonghyeon Inno City Valley)'라는 브랜드 명칭을 반영하고 첨단산단 전환의 방향성을 제시하고 있다.

용현산단 복합문화센터 조감도. 의정부시 제공

첨단기업 투자와 혁신 기반 확충으로 '미래형 산업생태계' 구축

시는 용현산단을 중심으로 첨단기업 투자와 미래 기술 기반을 강화하며, 송산1동을 청년·신산업이 모이는 미래형 산업생활권으로 재편해 나가고 있다.

먼저, 산단 내 대표 의료기기 기업인 ㈜시지메드텍이 올해 4월 대규모 신공장 건립에 착수하며 산단 고도화의 실질적 변화가 시작되고 있다. 대지 1만1321㎡, 연면적 2299㎡ 규모로 추진되는 이번 확장은 생산공정의 현대화와 전문 인력 수요 확대를 이끄는 투자로, 지역 산업 생태계에도 파급효과가 기대된다.

또한 용현산단의 혁신 기반 확충은 기존 산단 내 기업지원센터(지하 1층·지상 1층)에 지상 2층을 증축해 '복합문화센터'를 조성하는 사업을 중심으로 추진되고 있다. 산업단지에 다소 부족했던 편의·문화·청년창업 기능을 한데 모아, 근로자 복지환경을 개선하고 청년 유입 기반을 강화하기 위한 핵심 인프라다.

먼저 1층(1403㎡)은 산업·창업 지원 기능의 중심층으로 재구성된다. 이 공간에는 AI 혁신클러스터, 기업인 상담실, 창업 지원 공간이 배치되며, 산단 내 기업 활동을 직접 지원하는 핵심 업무 공간으로 운영된다.

특히 'AI 혁신클러스터'는 시가 지난 5월 경기도 공모에 최종 선정되며 구축이 확정된 사업으로, 지역 제조업의 디지털·AI 전환을 촉진하기 위한 전략적 기반이다.

2층(1477㎡)은 복합문화센터의 핵심 공간으로 조성된다. 이곳에는 청년창업지원센터, 동아리실, 원데이클래스실, 체력단련실, 다목적실 등이 배치돼 근로자 복지와 문화 활동, 지역 청년의 창업 활동을 동시에 수용하는 통합형 공간으로 재편된다.

'청년창업지원센터'의 경우 교육·멘토링·네트워크 프로그램을 운영하는 종합 창업지원 거점으로 기능한다. 이는 단순한 사무공간 제공을 넘어 산단 내에서 창업→성장→기업 유입까지 이어지는 내부 순환형 창업생태계를 구축하는 기반이 될 전망이다.

LH 경기북부지역본부 의정부 사옥 전경. 의정부시 제공

생활 기반을 바꿔내는 변화들…'살기 좋아지는 송산1동'

용현산단 인근에 매머드급 조직인 'LH 경기북부지역본부'가 자리 잡은 지 1년이 지나며 송산1동 생활권에도 눈에 띄는 변화가 나타나고 있다.

LH 경기북부지역본부는 13개 시군의 주거복지·개발사업을 총괄하는 핵심 기관으로, 본부 이전 이후 송산1동 일대는 행정 중심지로서의 위상이 한층 높아졌다.

약 300명의 상주 인력이 근무하면서 용현산단 인근 상권에는 점심·퇴근 시간대 유동인구가 꾸준히 증가했고, 이는 자영업자 매출 상승과 추가 고용으로 이어지며 지역경제 전반에도 활력이 돌기 시작했다.

주민 중심의 생활 인프라도 개선되고 있다. 시는 시민들이 일상적으로 건강 활동을 즐길 수 있도록 경전철 곤제역 1번 출구 일원에 약 500m 길이의 '흙향기 맨발길'을 조성하고 있다.

마사토 기반의 맨발길과 함께 세족장, 데크 전망대, 쉼시설을 설치해 출퇴근길·통학길에서도 쉽게 이용할 수 있는 도심형 건강 산책로를 만드는 것이 핵심이다.

교통 체감도 역시 개선되고 있다. 시는 올해 4월 시민 불편이 지속되던 신평화로 중앙버스전용차로를 일시 해제하고 일반차로로 전환했다.

그 결과, 민락2지구~도봉산역 구간의 출퇴근 시간대 평균 통행시간이 약 4분(21.5%) 단축되는 등 혼잡도가 낮아지며 교통 흐름이 개선됐다. 버스 운행도 안정적으로 유지되고 있으며, 도로 재포장·신호체계 조정·안전시설 정비 등 후속조치가 병행되면서 시민들이 실제로 체감하는 이동 편의가 높아지고 있다.

7호선 탑석역 조감도. 의정부시 제공

미래를 준비하는 송산1동…주거·교통 기반의 확장

가칭 '의정부용현 공공주택지구'는 옛 306보충대 부지를 활용해 약 7000세대 규모로 개발될 예정이다.

시는 기존 공공주택지구 개발사업과 달리, 전체 면적의 10~20%를 자족시설용지로 확보하는 전략을 세우고 있다. 이는 단순한 주거 공급이 아니라 기업과 일자리 기능을 함께 담아 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 것이다.

생활 인프라와 산업 기능이 결합된 구조로 추진되는 만큼, 주거와 산업이 어우러진 새로운 성장 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

교통 인프라 측면에서는 서울지하철 7호선 연장(도봉산~옥정 광역철도)이 추진되면서, 탑석역을 중심으로 한 인근 지역의 대중교통 여건도 한층 개선될 것으로 예상된다.

도봉산~옥정 광역철도는 도봉산역에서 장암, 탑석을 거쳐 옥정까지 총 15.11㎞를 연결하는 사업으로, 신설역 2개와 개량역 1개 등 총 3개의 정거장이 조성될 예정이다.

사업이 완료되면 탑석역에서 서울지하철 7호선을 직접 이용할 수 있게 돼, 서울 도심으로의 이동 편의성과 접근성이 크게 향상될 전망이다.

의정부시 관계자는 "이번 정책 로드맵을 통해 송산1동이 첨단 산업을 선도하고 주민들의 삶의 질이 높아지는 새로운 성장 거점으로 자리매김할 것"이라며 "다음 회차로 송산2동편을 안내할 예정"이라고 밝혔다.





의정부=이종구 기자



