한국한의약진흥원, '한약실험정보관리시스템' 내년 1월 본격 개시

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.09 15:26

9일 AI 융합분석 등 고도화 위한 전문가 의견 수렴

한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진) 지능정보화센터는 9일 서울분원에서 '한약실험정보관리시스템(KLIMS) 구축 사업' 관련 제3차 전문가 자문위원회를 개최했다.


내년 1월 정식 개시를 앞둔 KLIMS는 수집·정제된 한약 실험정보 데이터를 체계적으로 제공하는 것은 물론 AI 기반 네트워크 분석 등 연구자 지원을 위한 서비스다.

9일 열린 제3차 전문가 자문위원회 개최 후 기념 촬영 모습

이번 자문위원회에는 보건복지부와 산학연 전문가들이 참석해 KLIMS 구축사업 과정과 시스템 전반에 대해 검토하고 향후 고도화에 필요한 개선사항 등을 논의했다.

KLIMS는 단기적으로는 비임상(실험)정보를 중심으로 구축하고 중장기적으로는 다양한 데이터 유형과 AI 활용 시스템을 확장해 나갈 계획이다.


한국한의약진흥원 김상진 지능정보화센터장은"내년 1월 정식 개시되는 KLIMS가 연구자들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 다양한 의견을 적극 반영해 서비스 완성도를 높일 것"이라며 "데이터 유형을 지속적으로 확장하고 AI 융합 분석 기능을 고도화해 연구 활용성을 강화하겠다"라고 밝혔다.


한국한의약진흥원은 본 서비스 개시 후 초기 사용자 의견을 지속적으로 수렴해 시스템의 편의성과 기능을 개선해 나갈 예정이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
