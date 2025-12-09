천리안위성 1호, 16년 임무 완수…내년 공식 폐기 절차 돌입

대한민국 첫 정지궤도 복합위성, 기상·해양·통신 기술 발전에 큰 역할

대한민국 최초의 정지궤도 복합 위성인 '천리안위성 1호(COMS)'가 16년에 걸친 임무를 성공적으로 마치고 역사 속으로 퇴장한다.

우주항공청은 9일 열린 제2회 천리안위성운영위원회에서 천리안위성 1호의 임무 종료 및 폐기 안건을 심의·의결했다고 밝혔다. 이에 따라 위성은 7차 임무연장이 끝나는 2026년 4월부터 공식적인 폐기 단계에 들어간다.

천리안위성 2B호. 우주청 제공

2010년 6월 발사된 천리안위성 1호는 설계수명 7년을 훌쩍 넘긴 약 16년 동안 기상·해양 관측과 시험용 통신중계 임무를 수행하며 한국 우주개발의 시대를 연 상징적 위성으로 평가된다. 위성은 정지궤도 위성을 통한 광대역 통신·위성 방송 시험 서비스를 국내 최초로 제공해 위성통신 기술의 상업화 기반을 마련했으며, 이 통신 임무는 향후 개발 중인 천리안위성 3호가 이어받게 된다.

기상 분야에서도 천리안위성 1호는 태풍·집중호우 등 재난성 기상 현상 예측 정확도를 크게 향상시켰고, 해양 분야에서는 남·서해 해수 변화, 적조 발생, 오염 감시 등 다양한 관측 정보를 제공하며 국가 재난 대응과 국민 안전에 기여했다. 현재 이 역할은 천리안위성 2A호(기상)와 2B호(해양)가 고도화된 성능으로 수행하고 있다.

천리안위성 1호의 폐기 절차는 국제사회가 제시한 '우주쓰레기 경감 권고안'에 따라 추진된다. 우주항공청과 한국항공우주연구원은 천리안 1호가 2026년 7월경 정지궤도 보호구역(고도 3만5786㎞ ± 200㎞) 밖으로 안전하게 이동한 뒤 최종 운영을 종료할 예정이라고 밝혔다. 이는 우주환경 보존과 장기적 우주활동 지속 가능성을 위한 국제 기준을 준수하는 조치다.

윤영빈 우주청장은 "천리안위성 1호는 우리나라 우주기술 자립과 위성정보 활용의 초석을 놓은 기념비적 성과"라며 "성공적인 임무 수행뿐 아니라 책임 있는 폐기 결정을 통해 국제사회가 추구하는 지속가능한 우주환경 관리에 적극 동참하고 있음을 보여주는 사례"라고 강조했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>