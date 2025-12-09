"백화점이 수수료 23.7% 떼가…중소 입점업체 부담 여전"

중소기업중앙회 실태조사 결과 발표

백화점·대형마트 입점 중소기업이 평균적으로 20% 이상의 판매수수료를 지급하고 있는 것으로 조사됐다. 매출 감소와 일부 매장 축소까지 겹치면서 입점 중소기업의 부담과 피해가 확산하는 모양새다.

중소기업중앙회는 9일 이런 내용을 담은 '2025년 오프라인 대규모유통업체 입점 중소기업 거래 실태조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 9월22일부터 10월24일까지 오프라인 대규모 유통업체 입점 중소기업 900개사를 대상으로 진행됐다.

업체들이 백화점에 입점하는 형태는 특약매입이 67.2%로 가장 많았고, 대형마트는 직매입(76.3%) 가장 많았다. 특약매입·임대을 거래 시 입점 중소기업이 부담하는 평균 판매수수료율은 백화점이 23.7%, 대형마트가 20.5%로 나타났다.

백화점 판매수수료율은 생활용품·잡화 및 의류에서 가장 높게 형성된 것으로 조사됐다. 개별 업체 최고치 응답은 ▲신세계(38.0%) ▲롯데(36.0%) ▲갤러리아(33.0%) ▲AK(30.0%) ▲현대(26.0%) 등으로 나타났다. 대형마트 입점 업체들이 응답한 판매수수료율 중 가장 높은 값은 이마트·하나로마트·홈플러스·롯데마트 모두 동일하게 25.0%였다. 최저 판매수수료율 응답은 백화점·마트 모두 롯데(10.0%)에서 나타났다.

직매입 거래의 경우 대규모유통업체의 평균 마진율은 백화점 23.9%, 대형마트 20.4%로 조사됐다. 대형마트 직매입 마진은 생활용품·잡화 및 식품·건강 제품에서 가장 높게 나타났으며, 개별 업체 최고치 응답은 ▲홈플러스(40.0%) ▲롯데마트(35.0%) ▲이마트·하나로마트(25.0%)였다.

백화점 입점 업체들이 응답한 마진율 중 최고치는 ▲현대·갤러리아(30.0%) ▲AK(26.0%) ▲롯데·신세계(25.0%)로 나타났다. 최저 마진율 응답이 나타난 백화점은 신세계·현대(10.0%)였으며, 대형마트는 하나로마트·홈플러스(14.0%)였다.

매출 변동을 감안한 2024년 거래비용 부담 정도 관련 질문에 백화점 입점 중소기업의 73.0%, 대형마트는 66.0%가 전년과 변화가 없다고 응답했으나, 백화점 입점사의 11.2%, 대형마트 입점사의 17.3%는 부담 수준이 전년보다 높아졌다고 답했다.

대형마트 입점 중소기업의 경우 입점 거래 여건이 개선했다는 응답이 40.3%에 달했으나, 대형마트를 통한 지난해 매출은 전년 대비 감소했다고 답한 비율이 37.5%였다. 대형마트 입점 업체의 29.5%는 온라인 유통 성장이 마트 매출 감소에 영향을 줬다고 생각하는 것으로 나타났다.

일부 대형마트가 지점 폐점 및 유통망을 축소하는 경우도 있었으며, 이에 따라 입점 중소기업 7.8%가 피해를 경험한 적이 있다고 응답했다. 피해를 경험한 입점 중소기업(31개사)은 주요 애로사항으로 거래처 축소에 따른 판로 신규 확보 등 부담 및 거래 일정 지연 등을 꼽았다.

추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "온라인 유통 시장의 영향력 확대에 따라 오프라인 대규모유통업체의 매출이 감소하고 일부 유통사는 폐점이나 유통망 축소로까지 이어져 입점 중소기업들의 피해가 확산하고 있다"며 "오프라인 유통사들이 매장 축소 및 온라인 판매 확대 등 경쟁력 강화를 모색하는 과정에서 입점업체의 피해가 최소화되도록 관리와 지원이 필요하다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



