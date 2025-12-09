본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대, ‘자가발전 스마트 구명조끼’ X-corps+페스티벌 대상

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.09 13:41

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

실전문제연구단 SME팀, 산업현장 실전문제 해결 아이디어 인정

국립부경대학교 학생팀이 최근 부산 해운대 웨스틴조선호텔에서 열린 '2025 X-corps+페스티벌'에서 '해양 안전을 위한 자가발전 에너지 하베스터 기반 스마트 구명조끼 개발' 연구과제로 대상을 받았다.


국립부경대 동서융합 스마트기술 실전문제연구단(단장 박영환) 소속 장재영, 박재훈, 정성화, 김현준, 최재민, 장승원 학생과 요트홀릭 전지홍 이사로 구성된 SME팀(지도교수 정영)은 전국 9개 대학 36개팀이 참가한 이번 대회에서 대상인 과학기술정보통신부장관상을 거머쥐었다.

과학기술정보통신부, 한국연구재단, 엑스코어플러스협의회가 개최한 이번 대회는 현장연계 미래선도인재양성 지원사업인 실전문제연구단 소속 학생들이 산업체 전문가와 함께 현장의 실전문제 해결연구 수행 성과를 겨루는 미래선도인재양성 연구성과 경진대회로 진행됐다.


국립부경대생팀들은 기계공학전공 정영 교수의 스마트 기계소재 및 엔지니어링 연구실에서 연구과제를 수행하며 하베스터 소자를 활용한 자가발전 스마트 구명조끼를 개발해 가장 우수한 평가를 받았다.


이 자가발전 스마트 구명조끼는 마찰 전기 에너지 하베스터 소자로 자체적으로 전력을 생성해 구조 신호를 송신하고 다수의 고휘도 LED를 점멸해 조난자의 위치를 신속하게 알리는 기능을 구현한 작품이다.

이 작품은 기존 구조 장비가 가진 시각화 기능 부재, 분리형 구조 신호 장치, 외부 전력 의존 문제를 동시에 해결했을 뿐만 아니라 실제 환경에서 기능 검증과 성능 평가를 수행하며 기능들이 안정적으로 작동함을 입증하며 높은 완성도를 인정받았다.


국립부경대 실전문제연구단은 SME팀이 대상을 받은 것을 비롯해 NHR팀(휴먼바이오융합전공·임효령 교수), ORGAA팀(화학공학과·이은광 교수), Team_스모크랩팀(소방공학과·전준호 교수)이 최우수상을 받는 등 출전 4개 팀이 모두 수상하는 성과를 거뒀다.

국립부경대, ‘자가발전 스마트 구명조끼’ X-corps+페스티벌 대상
AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

비오는 새벽 천천히 달리던 운전자…코앞서 쓰러진 행인 치어 사망, 법원 판단은?

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

이창용 "잠재성장률, 2040년 0%대 추락 우려…생산성 높은 부분에 자원 재배분해야"

새로운 이슈 보기