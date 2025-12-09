안성시 "올해를 빛낸 안성 10대 뉴스를 뽑아주세요"

14일까지 온·오프라인 시민투표 진행

경기도 안성시는 오는 14일까지 '2025년을 빛낸 안성시 10대 뉴스' 선정을 위한 시민 투표를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 투표는 한 해 동안 시가 추진한 주요 정책과 성과를 시민이 직접 선택하는 것이다.

시가 후보로 선정한 올해의 뉴스는 지역경제, 도시개발·인프라, 교통, 복지, 교육·문화, 환경, 농업·축산 등 다양한 분야에서 선별된 16개 정책이다.

투표는 시청 홈페이지 내 '소통의 길목'과 '안성시 블로그'를 통해 누구나 참여할 수 있다. 16개 뉴스 가운데 1인당 5개의 뉴스를 선택하는 방식으로 진행된다. 투표는 본인인증 후 참여가 가능하다. 시는 시민 접근성을 높이기 위해 시청 1층 로비와 민원실에 설문조사 코너도 마련했다.

시는 투표 참여자 중 추첨을 통해 총 300명에게 1만원 모바일쿠폰을 지급할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



