‘학교밖 청소년의 든든한 우산’… 양산시 청소년지원센터, 경남도지사 표창

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.09 10:53

경남 양산시 학교밖 청소년지원센터는 지난 5일 창원컨벤션센터에서 개최된 2025년 경남도 청소년사업 성과 보고대회에서 '2025년 학교밖 청소년 지원사업 유공' 우수기관으로 선정돼 경남도 도지사 표창을 받았다.

2025년 경남도 청소년사업 성과 보고대회에서 '2025년 학교밖 청소년 지원사업 유공' 우수기관으로 선정된 양산시 학교밖 청소년지원센터. 양산시 제공

이번 표창은 센터의 전반적인 사업 운영이 우수한 평가를 받은 결과로, 경남도 내 학교밖 청소년지원센터 중 한 곳에만 수여되는 영예로운 상이다.


또 센터는 경남도청소년지원재단 실시한 '우수 학교밖 청소년 지원 공모사업'에서 멘토 부문 우수사례에 선정되는 성과도 거뒀다.

김양준 멘토는 약 5년간 검정고시를 준비하는 학교밖 청소년들을 대상으로 꾸준한 학습지도와 정서적 지지를 제공하며, 많은 학교 밖 청소년들이 학업에 복귀하고 건강하게 성장하는 데 크게 기여했다.


이성미 센터장은 "이번 수상은 학교밖 청소년을 위해 노력해 온 모든 직원과 지역사회 관계자들의 협력 덕분"이라며 "앞으로도 청소년들의 건강하게 성장하고 자신의 길을 찾아 나갈 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 소감을 전했다.


양산시 학교밖 청소년지원센터는 만 9세부터 24세까지 230명의 학교 밖 청소년을 대상으로 검정고시와 대학입시 지원, 직업체험, 자격증 취득, 문화체험, 자기계발, 급식지원 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

자세한 사항은 양산시 학교밖 청소년지원센터로 문의하면 된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
