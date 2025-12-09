'전국 최초' 경기기후보험, 겨울철 한랭질환 등에도 지급

경기도가 전국 최초로 도입한 '경기 기후보험'을 통해 총 4만2278건의 보험금을 지급했다. 특히 전체 지급 건수의 98%인 4만1444건이 고령이나 저소득층 등 이른바 기후 취약계층으로 집계됐다.

경기 기후보험은 경기도가 보험료 전액을 부담해 도민 누구나 별도의 절차 없이 자동 가입되며 ▲온열질환·한랭질환 진단비 ▲감염병 진단비 ▲기상특보 관련 4주 이상 상해 시 사고위로금 등을 정액 보장한다.

월별 지급 건수를 보면 5월 8건, 6월 14건, 7월 189건, 8월 7176건, 9월 1만3818건, 10월 7245건, 11월 1만2025건, 12월 현재 1803건 등이다. 보험금 지급 총액은 9억2408만원이다.

지급 항목을 보면 온열질환 617건, 한랭질환 2건, 감염병 175건, 사고위로금 47건, 입원비 23건, 의료기관 교통비 4만1414건 등이다.

경기도는 겨울철에도 기후보험금을 지급한다. 한랭질환(저체온증, 동상 등) 진단 시 진단비 10만원을, 한파나 폭설로 인해 4주 이상 상해 진단 시(기상특보 일에 한함) 사고위로금 30만원을 받을 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



