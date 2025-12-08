본문 바로가기
해남, NABIS 우수콘텐츠 최우수…전국 '정원도시' 모델로 부상

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.08 17:50

솔라시도 중심 '서남해안 생태정원도시' 본격 추진

전남 해남군이 균형발전종합정보시스템(NABIS) 우수콘텐츠 평가에서 '해남이 그리는 정원도시, 땅끝해남 정원4선'을 주제로 최우수상을 차지했다.


NABIS는 지역 발전 현황을 누구나 쉽게 찾아보고 활용할 수 있도록 구축된 지식정보 플랫폼이다. 지역 큐레이터가 직접 정보를 선별·제공하고, 공모전 등을 통해 균형발전에 관한 콘텐츠를 확장해오고 있다.

해남군이 NABIS 우수콘텐츠 평가에서 '해남이 그리는 정원도시, 땅끝해남 정원4선'을 주제로 최우수상을 차지했다. 해남군 제공

이번 시상은 대통령직속 지방시대위원회가 주최하고 한국산업기술기획평가원(KEIT), 서울경제진흥원(SBA)이 공동 주관했다.


해남군은 정원이 가진 도시재생과 환경복원, 지방소멸 대응 전략을 아우르는 미래 비전을 제시하며 솔라시도 기업도시 내 '서남해안 생태정원도시' 조성에 속도를 내고 있다.


이 사업은 도시 전체를 정원의 개념으로 확장한 새로운 정원도시 모델로, 솔라시도 구성지구 약 58만㎡에 걸쳐 추진된다. 지난해 개장한 산이정원을 포함해 총 9개의 민간 정원이 함께 들어선다.'

해남의 민간정원 1·2호인 문가든과 비원, 해남 최초의 사립수목원인 포레스트수목원 등도 방문객이 꾸준히 증가하며 지역 생활 인구 확대에 기여하고 있다.


최근에는 대흥사 야생 녹차밭을 활용한 '길 정원', 고산유적지의 한국전통정원 '고산 오우가정원', 주민들이 직접 만드는 '마실정원' 등이 조성되며, 해남 전역을 하나의 정원으로 엮는 새로운 정원도시 모델이 모습을 갖춰가고 있다.


해남군은 정원문화 확산을 기반으로 정주여건을 개선하고 지속가능한 농어촌 발전 전략을 구체화할 계획이다.


군 관계자는 "누구나 머물고 싶어 하는 대한민국 대표 정원도시로 성장하기 위해 단순한 조경 사업을 넘어 사람과 자연이 공존하는 지속 가능한 지역발전 모델을 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
