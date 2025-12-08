석화 불황 넘는다…HD현대오일뱅크 '대산 대투자'

대산산단 9만9천㎡ 확장·SAF 실증센터 구축…충남, 신산업 전환 가속

장기 불황에 빠진 국내 석유화학산업이 돌파구를 찾지 못하는 가운데, HD현대오일뱅크가 충남 대산에서 '지속가능 항공유(SAF)'라는 신사업 카드로 반전을 시도한다.

충남도와 서산시가 산단 확장과 SAF 실증센터 구축을 지원하며, 지역 산업 구조 전환이 본격적으로 속도를 내고 있다.

충남에 본사를 둔 HD현대오일뱅크가 에너지 신산업에 대규모 투자를 단행하며 석유화학산업 불황 극복에 나선다.

충남도와 서산시는 8일 도청 상황실에서 김태흠 지사, 이완섭 서산시장, 송명준 HD현대오일뱅크 대표이사가 참석한 가운데 '대산산단 확장 및 SAF 종합실증센터 조성'을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

협약에 따라 HD현대오일뱅크는 오는 2031년까지 대산읍 생활폐기물위생매립장 일원 9만 9141㎡를 신규 개발해 대산일반산단으로 편입한다. 이 중 1만㎡는 지속가능 항공유(SAF) 종합실증센터 건립 부지로 활용되고, 나머지 부지는 에너지 신산업 플랜트 설비를 구축하는 데 투입할 예정이다.

SAF는 국제 항공 탄소 감축 의무 강화 속에서 각국이 경쟁적으로 선점에 나선 미래 산업으로, 이번 투자는 충남 석유화학 산업의 친환경 전환 전략과 맞물려 주목받고 있다.

충남도와 서산시는 인허가·행정·재정 전반에서 신속 지원을 약속하며 사업의 속도전을 뒷받침한다.

김태흠 지사는 "석유화학산업이 장기 불황에 빠진 만큼 충남은 HD현대오일뱅크를 비롯한 석화업계의 재도약을 위해 총력을 기울일 것"이라며 "대산이 산업·고용 위기 대응 지역으로 지정되고, 첫 사업 재편안까지 제출된 만큼 도 차원의 전방위 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이어 "SAF 실증센터는 충남을 미래 친환경 연료 중심지로 이끌 국가적 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.





