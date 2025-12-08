평택시 자전거 활성화 정책, 국무총리상 받았다

경기도 평택시는 지난 4일 행정안전부가 주관한 '2025년 자전거 이용 활성화 유공'에서 국무총리상을 받았다고 8일 밝혔다.

행정안전부가 주관한 '2025 자전거 이용 활성화 유공'에서 국무총리상을 받은 평택시 관계자들이 수상을 자축하고 있다. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 ▲오성누리광장과 평택항을 양축으로 한 복합형 자전거 기반 도시 구축 ▲6500대 이상 무상 수리 등 생활밀착형 안전·복지 정책 ▲광역·도심·하천을 하나로 잇는 입체적 자전거 인프라 확충을 높게 평가받아 수상했다고 설명했다.

시는 자전거 이용 활성화와 안전 확보를 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 안성천·진위천 합류부에 3140㎡ 규모의 자전거 주요 쉼터 및 실습형 교육장을 조성하고 있는 것이 대표적이다.

시는 평택항만 배수로 정비사업을 통해 ▲6㎞의 자전거도로 ▲7672㎡의 자전거 쉼터 ▲3만9000㎡의 자전거 특화공원도 조성할 예정이다.

도심권에서는 야간 안전 확보를 위한 긴급신고망·LED 번호판·보안등·QR 안내판 확대 설치와 6개의 국토종주 인증부스 운영으로 안전성과 접근성을 높였다.

이와 함께 ▲연 6000여 명의 초등학생 실습형 교육 ▲청소년 개인형 이동장치(PM)·자전거 안전교육 신설 ▲자전거 대행진·안내지도 제작·전 시민 자전거 보험 등 시민 체감형 정책을 이어가고 있다고 덧붙였다.

시 관계자는 "앞으로도 도심-하천-항만을 잇는 자전거 기반 조성과 안전·관광·복지 중심의 혁신 정책을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



