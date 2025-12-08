[이미지 다이어리] '오차는 용납 못 해'

국회 본청 복도에서 작업자들이 레이저 장비를 동원해 액자를 걸고 있다. 한 치의 오차도 허용하지 않겠다는 의지가 새삼 경이롭다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>